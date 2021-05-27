竹縣27日新增5例！4人醫療機構群聚　印尼籍看護也成傳播鏈



▲新竹縣27日新增5例，其中4例為日前長照機構匡列，另一名確診者則為日前宣布的確診者家人。（圖／新竹縣政府提供）



記者陳凱力／新竹報導

根據中央疫情指揮中心27日公布新增確診數，國內本土401例、校正回歸266例、境外移入4例，總計671例；其中新竹市新增0例、新竹縣新增5例。同時新竹縣議情指揮中心，也公布相關新增案例足級級說

新竹市疫情指揮中心表示，今日新增確診0例，目前累積確診數為12例。林智堅也說明新竹市疫苗接種現況，3月接獲5600劑疫苗、今日再獲配2800劑，4月21日開放自費施打、5月12日爆發蘆洲獅子會事件，接種人數也從每周100多劑突然暴增至每周2000多劑，5月19日宣布三級警戒至今，新竹市已施打5824劑疫苗。林智堅說，政府購買疫苗無庸置疑，但是購買疫苗應該是公衛議題，而非政治口水，甚至有人人刻意唱反調，實在不妥，他也呼籲，地方中央應該同心協力，像國際發聲「台灣需要疫苗」。

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▲▼新竹縣府公布確診相關足跡。





新竹縣疫情指揮中心表示，27日新增案6756、6757、6758(外籍)、6759和6760，其中案6756、6757、6758、6760為新竹縣機構住民確診者案6099的匡列接觸者，案6759則是案5881的妻子，同樣匡列採檢後確診。公共活動史僅案6759在匡列前曾到竹北文化公園，其餘4例皆在機構內或僅外出就醫。機構群聚部分，匡列接觸者中除今3人確診外，其餘191人皆陰性，目前詳細感染源已由中央防疫專責醫師協助調查中。

目前5例確診個案，陸續已由救護車後送至醫院隔離治療中。其中案6756和6757分別是本國籍80多歲和60多歲男性，為昨確診者案6099同機構的同房室友，兩人被匡列接觸者後隔離並採檢，昨陽性確診。案6758為20多歲印尼籍女性，2017年8月自印尼入境台灣後，受雇機構擔任清潔工，住在機構員工宿舍，當案6099確診即被匡列接觸者並採檢，昨PCR檢驗陽性確診。

楊文科說明，案6760為60多歲男性，居住竹北市，有萬華地區活動史，與案6099是同時段地點的洗腎病人，當案6099確診後即被匡列接觸者隔離並採檢，昨PCR檢驗陽性確診。以上4例為機構群聚感染，自5月19日起，機構即禁止外籍工作人員外出，加上住民長期居住在機構也無外出，因此案6756、6757、6758接觸者和案6099相同，不重複匡列，也無足跡公佈。案6760初步調查近日僅在家和就醫，疫調正持續擴大進行。昨案6099匡列的194人中，除上述3例確診外，其餘191人檢驗結果均陰性。

案6759為60多歲女性，是昨確診者案5881的同住家人，被匡列接觸者隔離並採檢，昨PCR檢驗結果陽性確診，匡列接觸者同住家人5人，依風險程度均已進行居家隔離及採檢。案6759曾到竹北文化公園活動，今早由環保局完成公園內外和周遭環境消毒。另外，機構、洗腎場所也已完成全面消毒。

▲新竹縣目前累積確診16例。

楊文科宣布，新竹縣確診者持續增加，為避免社區感染，除現有3處自費快篩站外，縣府將在竹北衛生所再增設1處免費篩檢站，動員醫師公會50名醫生輪班採檢，此站將兼具快篩和PCR篩檢，若民眾快篩為陽性，可立即PCR採檢。只要設籍新竹縣的民眾，有症狀及接觸動活動史，就可以預約免費採檢。楊文科呼籲大家待在家，盡量別外出，更要避免跨縣市移動。

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