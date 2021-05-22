驚悚畫面曝！國3四載車180度翻車1死6傷　行車紀錄器追兇網熱議

記者陳凱力／新竹報導

國道3號21日晚間近9點時發生一起四載車翻覆車禍，造成多車追撞，共有6人受傷、1人死亡，最小的傷者年僅5個月，死者則是25歲的四載車司機。22日在臉書社團《翻轉國道交通違規》則貼出一段疑似四載車翻覆的經過，引起討論。

▲國道3號21日晚間發生重大車禍，臉書社團《翻轉國道交通違規》貼出行車紀錄器畫面。 （圖／《翻轉國道交通違規》提供）

臉書社團《翻轉國道交通違規》貼文表示，「變換車道請保持安全距離！變換車道請保持安全距離！變換車道請保持安全距離！昨天發生在國道3號北上90.7公里的事故造成1死6傷。」並上傳一段四載車行車紀錄器，「從影片中的行車影像可以推知，事故發生主因應是內側黑色自小客車變換車道不慎（未保持安全距離），先擦撞中線車道白色自小客（i-RENT租車），白色自小客再擦撞外線四載大車。」因此造成25歲的四載車駕駛當場殞命。

▲▼這起車禍造成6傷1死，其中25歲四載車駕駛當場傷重不治。





社團表示，「檢舉交通違規，就是為了要制裁這些喜歡在國道上任意變換車道，把國道當賽道，違規成性的惡劣駕駛人。收幾十張罰單，罰個幾萬元事小；撞死人的話，你拿什麼賠人家的命？」

這起事故死傷慘重，新竹縣消防局出動7車救援、啟德重機則出動2輛吊車前往支援，車禍共造成5個月大男嬰、24歲女性、27歲女性、36歲男性、39歲男性、一名44歲男性等6人受傷，以及25歲賴姓司機不幸死亡。確切事故原因與過程，國道警方調查中。

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