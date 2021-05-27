快訊／南投草屯本土+1！足跡遍布3公墓、大觀市場　赴篩檢站確診

▲南投縣府於草屯鎮設立快篩站。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

新冠肺炎疫情不斷延燒，今（27日）中央流行疫情指揮中心宣布，本土新增401例、另還有266例校正回歸，而南投縣今也新增1例本土個案。南投縣政府衛生局指出，今確診個案為案6762，是一名65歲的男性，家住草屯，昨（26日）自行前往草屯鎮中山里集會所進行快篩，為陽性確診，昨晚立即由醫院收治治療中。

衛生局指出，本案匡列接觸者共計17名，分別為同住家人5名、非同住家人9人、共事者3人，已完成採檢目前等待採檢結果報告，現已居家隔離中。該案曾有公共場所活動史，包括坪頂里第12公墓、中原里第13公墓、雙冬里公墓、大觀市場、草屯鎮中山里集會所(社區篩檢站)。

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衛生局表示，由於該案居住草屯鎮，為維護護社區民眾安全，南投縣政府環保局今日已啟動該鎮全區清潔消毒。南投縣政府衛生局提醒，今日確診個案曾有公共場所活動史，請曾於該時段前往場所活動的民眾，進行14天自我健康監測，如有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀或其他不適症狀，應佩戴口罩盡速至本縣6家指定採檢醫院就醫，不得搭乘大眾運輸工具，就醫時請主動告知活動史、接觸史等資訊，並通報南投縣政府衛生局，相關疑問請撥打1922或2220904。

另針對AZ疫苗，衛生局指出，今中央撥配南投縣共1800劑，衛生局於今日上午10時30分收到疫苗，目前已配送到本縣各合約醫院及各鄉鎮市衛生所，最快今日下午可以進行接種。依據中央流行疫情指揮中心發布接種對象原則，本批疫苗以第一線醫事人員優先接種，其次為警察及消防人員，所以南投縣本次疫苗施打原則將比照中央規定辦理，以保護第一線醫事人員及前線警消人員的安全。

▼案6762足跡活動史。（圖／南投縣政府提供）