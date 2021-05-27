獨／北市更新處爆替代役快篩陽性　同仁竟被要求消毒完回來辦公

▲新冠肺炎疫情擴大，北市定期會在各處執行清消作業。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒！北市替代役中心上午爆出有役男快篩陽性，由於役男多在北市的公務機關服務，疫病恐進一步侵襲北市府。據了解，其中有名役男在都發局轄下的更新處服務，目前更新處已在26日上午緊急消毒，並安排人員分流、居家辦公。

但有讀者爆料，雖然已經執行居家、分流辦公，但替代役男接觸者眾多，「怎麼有辦法說業務上有接觸才隔離？」；此外，更新處還要求在消毒完後，仍有一定比例人員要回辦公室輪值，質疑此安排會讓人員暴露在風險中。

指揮中心公布26日新增302例本土、2例境外移入確診個案，另有331例個案校正回歸；在台北市部分，新增87人，至今累積確診1916人，僅次於新北市，儼然成為重災區。

有讀者爆料，台北市政府都發局轄下、位在南京東路上的都市更新處，有服勤的替代役疑似遭隔壁寢室的役男傳染，快篩為陽性，目前正在等PCR檢測的結果。

對此，更新處在26日上午緊急進行消毒，並進行接觸者調查回報，並要求有接觸者進行居家辦公14天，無接觸者則在消毒完畢後，依留守比例在下午就回辦公室輪值，或是在明天繼續回來上班。

但更新處的公務員卻對上級的處置方式確抱有疑慮。爆料者指出，更新處疑似沒有向上呈報，接觸者也沒收到隔離通知；且替代役工作性質屬遞送文件、茶水間與廁所等也都共用，幾乎全更新處各科室都有接觸風險，「怎麼有辦法說業務上有接觸才隔離？」

此外，上午進行清消的人員，看起來也不像是中央指派會穿防護衣的等級。爆料者也質疑，到底更新處在應處作為上有沒有瑕疵？

依照通報程序，若市府機關有出現快篩陽性或是確診者，必須要先通報人事室以及業管的黃珊珊副市長辦公室，由府級長官盤整做統一調度。但據了解，市府內部在26日上午並未收到更新處的回報。

對此，都發局表示，現在對疫情部分都是由市政府統一回答，在處理方式上都會有居家辦公、異地辦公等。目前更新處已經達到1/2以上人員，進行居家辦公、異地辦公，需要消毒部分會有消毒作業，辦公原則都是按照SOP處理。