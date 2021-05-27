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松山「郵差確診」6名同事急快篩！檢驗結果出爐了

▲▼全國疫情警戒提升至三級，中華郵政宣布加強郵務士的防疫措施，暫停上樓送包裹 ，收件人也必須自行下樓取件，配戴口罩並帶筆做簽收，以避免接觸傳染，中華郵政,郵差,郵務,送信,投遞,郵車,外勤郵務士,快捷。（圖／記者李毓康攝）

▲松山一名郵差日前確診。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

中華郵政松山投遞股一名外勤人員25日確診，共有4名同事被列爲密切接觸者，另外還有2名同事也擔心自身狀況，因此6人均進行快篩，目前快篩結果5人陰性、1人未出爐。

松山投遞股一名外勤人員今日確診，該員負責業務為投遞信件與包裹等，22日與老婆共同出現喉嚨癢、咳嗽等症狀，快篩結果該員陰性、其老婆陽性，進一步進行核酸檢測兩人均確診。

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據了解，該員老婆沒有工作，不過兩人居住在新北板橋，為疫情熱區，推測是她到板橋某菜市場買菜時被傳染，導致兩人先後染疫。

▲▼板橋江寧黃昏市場現況，人潮依舊洶湧。（圖／記者呂佳賢攝）

▲該名確診者與妻子居住於板橋，推測是妻子至市場買菜時被染疫。（圖為板橋江寧黃昏市場／記者呂佳賢攝）

同單位共4人與該名確診者密切接觸，另外還有2名同仁擔心自身狀況，6人均已於近日快篩，其中4名密切接觸者都是陰性，另外2人則是1人陰性、1人結果未出爐。

目前中華郵政已知有7名員工、外包人員確診，另外有2名員工快篩陽性，1人媽媽確診等待篩檢。除25日確診的松山投遞股外勤，其他已確診者為總公司內勤1名、郵件處理中心1名、漢中街郵局窗口1名及台北快捷股外勤1名，另還有信義投遞股外包人員1名，以及台北郵局快捷投遞股內勤1名。

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