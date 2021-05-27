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男去看球賽後確診！全場2.3萬觀眾慘了　當局緊急匡列數千人隔離

▲▼澳洲墨爾本板球場(Melbourne Cricket Ground)。（圖／路透社）

▲澳洲當局公布，曾有確診者到場觀看球賽。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

澳洲新冠肺炎原本趨緩的疫情近來再度緊繃，維多利亞州當局公布，有一名確診者曾前往墨爾本板球場(Melbourne Cricket Ground)觀賞球賽，導致全場約2.3萬名觀眾都有染疫風險，為了避免再度封城，當局目前已緊急匡列至少上千名觀眾隔離接受病毒檢測。

維多利亞州衛生局宣布，目前墨爾本市新增確診者已達到16人，而其中一名確診者23日下午曾到球場觀賞科令塢(Collingwood)對阿得雷德港(Port Adelaide)的澳式足球聯賽，雖然該球場規定可容納10萬多名觀眾，不過最後約2萬3千多名觀眾到場觀賽。

當局表示，目前球隊所有成員與工作人員均暫時休息，並且接受新冠病毒檢測，若檢測結果為陰性才可再返回比賽，而坐在確診者附近的上千名觀眾目前也一一被通知隔離接受檢測，衛生局已與澳大利亞澳式足球聯盟、墨爾本體育館合作，將根據票根與監視器畫面尋找曾和確診者接觸過的所有人員。

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