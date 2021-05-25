乖乖在家莫名成防疫破口！　男醒來發現遭全裸女性侵：以為是老婆

Marie Le-Mar, 38, was so intoxicated that she fell off of the bed which was when the man realised that the woman was not his wife.https://t.co/ogRDqvaqaQ — The Daily Record (@Daily_Record) May 24, 2021

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎疫情全球大流行，英國一名男子在疫情期間乖乖待在家，卻莫名成了防疫破口，睡夢中醒來發現壓在他身上的人竟然不是老婆，而是一名全裸陌生女子，嚇得他立即叫老婆報警。

來自白金漢郡米爾頓凱恩斯(Milton Keynes)的38歲女子瑪莉(Marie Le-Mar)，被控在去年當地疫情最嚴重的時候，擅闖民宅意圖性侵男子。本案近來開庭審理，檢察官表示，受害男子因為打呼問題平時和妻子分房睡，「當時他誤以為上床的女子是妻子，所以他把對方拉到身上，進行性行為一半時對方因為酒醉倒在地上，他才發現是陌生人」。

受害男子立即呼救妻子報警，警察趕到現場時，暴怒的瑪莉威脅人妻，「要打掉你該死的牙齒」並且出手毆打警察。瑪莉落網後原本表示自己喝太醉什麼都不記得，後來才坦承自己闖入民宅性侵。

瑪莉的辯護律師雖然以她有童年創傷為由向法官求情，不過法官認為，男性被性侵和女性一樣嚴重，且全國處於嚴峻的疫情考驗時，她竟然還當防疫破口導致受害者的健康受到威脅，最後判處3年半有期徒刑。

▼男子醒來發現自己遭陌生女性侵。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）