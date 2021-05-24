23歲男幫染疫奶奶買藥　被惡警「砸爛手機」賞一巴掌再棍打！





▲男子正要解釋，就被警察賞一巴掌。（圖／翻攝自Twitter／Ejaz Kaiser）

記者李振慧／綜合報導

印度新冠肺炎疫情嚴峻，恰蒂斯加爾邦傳出警方執法過當，當街毆打一名需要出門幫奶奶買藥的男子，還把對方的手機砸爛。警察施暴的影片在網路上引發民眾怒火，目前涉案員警已被停職處分。

恰蒂斯加爾邦蘇拉傑普爾鎮(Surajpur)上周末實施封城，23歲男子米塔爾(Aman Mittal)由於祖母確診新冠肺炎，他前往醫院幫忙帶藥與食物給對方，然而在路上被警察夏馬(Ranbir Sharma)盤查時，當場被甩一巴掌，後來還被警察用棍子毆打。

影片在網路上爆紅後，警方表示，因為米塔爾說詞反覆，一下說要去打疫苗，一下說要去探望祖母，夏馬基於遵從當局的封城政策才會採取嚴厲手段。不過米塔爾表示，他為了證明自己只是幫忙照顧祖母，當下拿出紙條與手機，結果卻被賞了一巴掌，手機也被砸壞。

事件後來引發當局關注，恰蒂斯加爾邦首席部長巴格勒(Bhupesh Baghel)在推特上譴責，夏馬的行為是完全不可被接受，絕不會容忍這樣的惡行。夏馬強調自己絕對沒有不尊重米塔爾的意思，並且鄭重道歉，目前已被停職。

