第二波疫情太可怕！　爸媽全染疫死...55天內讓577名兒童變孤兒

▲印度疫情嚴重,短時間內造成大量兒童變成孤兒。(圖/路透社)

記者李振慧/綜合報導

印度新冠肺炎第二波疫情持續肆虐,婦女與兒童發展部門近來宣布,在過去55天內,造成全國共577名兒童成為孤兒,要如何安置這些孩子已成為一大難題,目前政府已採取安全措施追蹤孩童下落,避免他們落入人口販賣市場。

婦女與兒童發展部長斯里尼(Smriti Irani)25日在推特上表示,「由於許多父母因為第二波疫情確診身亡,從2021年4月1日至今日統計,全國各機關已接獲約577名兒童成為孤兒的通報」。

斯里尼表示,政府承諾保護並支持每一個弱勢兒童,目前已分配各地區政府印度盧比1000萬元預算,讓地方政府用在兒童相關機構,「我們的目標是讓這些孩子繼續留在家庭與社區中,而不會被相關單位遺漏」。

擔心人口販賣問題,該部門17日也曾在社群媒體上呼籲,大家不要在網路上分享收養孤兒的消息,「有人擔心那可能是人口販賣,我們已針對類似訊息進行調查,而其中大部分都是虛假訊息,目前已移交警察機關進行調查」。

GOI is committed to support and protect every vulnerable child due to loss of both parents to Covid-19. From 1st April 2021 till 2:00 PM today, the State Governments & UTs across the country have reported 577 children whose parents succumbed to Covid-19.