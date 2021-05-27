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第二波疫情太可怕！　爸媽全染疫死...55天內讓577名兒童變孤兒

▲▼ 印度新冠疫情嚴重。（圖／路透）

▲印度疫情嚴重，短時間內造成大量兒童變成孤兒。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

印度新冠肺炎第二波疫情持續肆虐，婦女與兒童發展部門近來宣布，在過去55天內，造成全國共577名兒童成為孤兒，要如何安置這些孩子已成為一大難題，目前政府已採取安全措施追蹤孩童下落，避免他們落入人口販賣市場。

婦女與兒童發展部長斯里尼(Smriti Irani)25日在推特上表示，「由於許多父母因為第二波疫情確診身亡，從2021年4月1日至今日統計，全國各機關已接獲約577名兒童成為孤兒的通報」。

斯里尼表示，政府承諾保護並支持每一個弱勢兒童，目前已分配各地區政府印度盧比1000萬元預算，讓地方政府用在兒童相關機構，「我們的目標是讓這些孩子繼續留在家庭與社區中，而不會被相關單位遺漏」。

擔心人口販賣問題，該部門17日也曾在社群媒體上呼籲，大家不要在網路上分享收養孤兒的消息，「有人擔心那可能是人口販賣，我們已針對類似訊息進行調查，而其中大部分都是虛假訊息，目前已移交警察機關進行調查」。

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