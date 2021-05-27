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小黃載客率暴跌75％！交部擬祭補貼　專家憂不夠「曝1創新做法」

▲▼陳其邁、林佳龍視察計程車防疫。（圖／記者湯興漢攝）

▲計程車受到疫情衝擊，載客率大跌75％。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全台，民眾不敢外出，也避免搭乘大眾運輸，台鐵旅客量大減65％，連計程車載客量都衰退75％。計程車派遣協會建議，交通部除了既有的每月1萬元營運補貼外，可呼籲企業鼓勵員工搭計程車通勤，車資由企業負擔，政府再開放企業以此抵稅無上限。

計程車派遣產業發展協會秘書長曾弘義表示，從派遣數據來看，計程車因疫情導致平均載客率大減75％，且這次的疫情看起來不是短期可以解決的，因此除了既有的每月1萬元營運補貼外，還應有一些創新作為，才有辦法打這場長期仗。

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曾弘義指出，高雄有餐廳與計程車合作推出外送服務，這確實是一個好辦法，不只滿足消費者外送需求，也可協助餐廳、計程車提高營運收入。

▲▼陳其邁、林佳龍視察計程車防疫。（圖／記者湯興漢攝）

▲交通部擬針對計程車提出紓困方案，派遣協會呼籲要搭配建設性做法，才能撐過難關。（圖／記者湯興漢攝）

而有部分企業近期也鼓勵員工搭乘計程車通勤，車資則由企業吸收，曾弘義表示，現有法規中企業補貼員工計程車車資可抵稅，不過有上限，因此希望交通部在疫情期間，可以呼籲企業鼓勵員工搭計程車通勤，企業吸收的車資則可無上限抵稅，以提供誘因。

曾弘義表示，這一波疫情影響時間很長，暫時看不到盡頭，因此只有營運補貼也無法救產業，若沒有建設性的做法，疫情對產業的衝擊將是致命性的，即使有1萬元薪資補貼也撐不了多久。

曾弘義透露，交通部已擬定紓困方案，目前似乎只有列入營運損失補貼，每人每月1萬元，他建議不要定額補助，可從「營業額損失比例」不同，挹注不同的紓困金。不過確切紓困案內容還須待交通部、行政院審核公布。

交通部去年5月曾針對計程車推出一系列補貼措施，包括薪資補貼，每人每月1萬元、連續3個月，共3萬元，此外還有油料補貼每月2000元、連續6個月，共1.2萬元，若司機上滿培訓課程150小時，還可領18960元的補貼，合計每人半年最多可拿到6萬元的補貼。

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