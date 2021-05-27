好消息！最後1消防員PCR檢測出爐　北市6勇消都平安了

▲台北市消防員傳出篩檢陽性反應後，消毒人員對消防員辦公區域展開徹底消毒。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市政府消防局，針對所屬萬華區及防疫專責分隊人員進行COVID-19快篩檢測，經統計共計採檢417名，其中6名為快篩陽性，並安置於加強版防疫專責旅館。5月26日晚間得知6名同仁PCR結果皆為陰性，當天即解除隔離，已回歸正常應勤，消防局表示將會針對外勤消防員要求加強自主健康管理。

因應6名同仁快篩陽性，消防局於得知快篩結果當下即自主清消駐地，請環保局再次派員消毒環境，並提前進行疫調蒐集資料及加強分隊人員自主健康管理，每日持續以1,000ppm漂白水清毒駐地，避免任何防疫漏洞。6名同仁PCR結果皆為陰性，已解除隔離，後續將回歸正常應勤，亦將持續自主健康管理。

日前傳出台北市6名消防隊員快篩呈現陽性，後經PCR檢測確認5名呈現陰性並未確診，這5名消防員分屬於忠孝分隊1人、龍山分隊2人、永吉分隊1人、第一大隊大隊部1人確定沒有染疫，建國消防分隊的消防員PCR檢測27日結果出爐確定陰性，6人全部未確診。

消防局救護人員肩負臺北市疑似/確診COVID-19病患後送，為維持第一線量能，除落實每趟防疫勤務裝備穿脫及消毒外，亦要求各分隊實施分艙分流，現行防疫勤務量遽增，除擴增防疫專責分隊以防疫救護車載送COVID-19病患外，亦會持續維持一般緊急救護量能以守護市民安全。

消防局表示：台北第一線防疫勤務人員之疫苗接種率已達73.3%，萬華區及防疫專責分隊人員接種率更高達83.1%，未來仍將持續安排疫苗接種日程，以守護第一線防疫人員安全，此外於生活管理部分，將降低分隊寢室使用人數，不同班別亦須分流替換勤務。

消防局再度呼籲市民，COVID-19疫情嚴峻，緊急醫療資源及防疫裝備十分珍貴，請市民情況危急時再打119申請救護車，並配合119詢問，誠實回答TOCC等問題，共同做到防疫零死角，讓三級警戒早日解除。

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