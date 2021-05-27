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超商指定商品「任選2件0元」！　60元有找爽嗑哈根達斯雪糕

▲▼萊爾富0元抽抽樂。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富0元抽抽樂即日起至6月15日登場。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

撿便宜就趁現在！萊爾富祭出「0元抽抽樂」活動，只要購買任2件指定飲料或零食，就有機會以0元將商品帶回家，另外還有哈根達斯雪糕買2送2優惠，換算下來每支雪糕只要60元有找。7-11則是推出「國際冰品節－冰品戳戳樂」活動，任選2件指定冰品有機會抽中0元優惠。

萊爾富即日起至6月15日推出「24小時0元抽抽樂」活動，民眾在活動期間至萊爾富門市選購任2件指定飲料或零食，即可參加現場抽，最低0元就能將商品帶回家。萊爾富更因應疫情，推出Hi-Life VIP會員APP專屬的手機抽，會員每日享一次免費抽獎機會，在家免移動免接觸人群就能輕鬆抽折扣，再持抽到的優惠條碼至門市選購商品結帳即可。

活動期間每週使用2次抽抽樂優惠結帳，並報會員手機號碼，即能參加週週抽，每週都將送出50份萊爾富100元購物金；活動期間內累計使用8次抽抽樂優惠結帳，並報會員手機號碼，還能再參加終極抽，幸運兒將能獲得五星澎湖三天兩夜遊。

▲萊爾富獨家哈根達斯雪糕買2送2活動，換算下來每支只要60元有找。

另外，萊爾富還獨家推出「哈根達斯雪糕買2送2」活動，包含草莓雪糕、哈根達斯淇淋巧酥雪糕、香草焦糖脆杏仁、哈根達斯覆盆子雪糕雪糕、哈根達斯巧克力脆杏仁雪糕，即日起至6月1日前，享任選買2送2，換算下來買4支每支約只要58元，用銅板價就能爽吃哈根達斯。

▲▼7-11冰棒「任2件0元」。（圖／7-11提供）

▲活動期間內購買指定冰品2件，就有機會抽到「任2件0元」超殺優惠。（圖／7-11提供，下同）

7-11「國際冰品節－冰品戳戳樂」即日起登場，今年共有上百款人氣冰品加入活動，期間內只要購買指定冰品2件，結帳時由電腦隨機抽出優惠；在家防疫也能使用OPEN POINT APP或7-11 APP玩冰品戳戳樂，每日帳號可有一次機會，憑優惠條碼折扣下殺最低0元。

7-11也有哈根達斯冰品優惠，CITY CAFE與哈根達斯聯名的「莓好拿鐵冰沙」與「果仁咖啡冰沙」，推出買1送1活動，即日起至6月15日起於7-11購買任一口味，買一杯即贈送一張哈根達斯直營店的外帶單球冰淇淋兌換券，加價70元還可升級為雙球冰淇淋，同時品嚐哈根達斯聯名冰沙與冰淇淋的美味。哈根達斯39家直營店皆可免費兌換，兌換期限至2021年8月15日前，逾期無效。

▲現在買7-11哈根達斯冰沙，就送1張哈根達斯直營店外帶單球冰淇淋兌換券。

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