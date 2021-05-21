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超商哈根達斯聯名冰沙買1送1！　指定冰品「任選2件0元」

▲▼哈根達斯冰沙買一送一。（圖／7-11提供）

▲現在買7-11哈根達斯冰沙，就送1張哈根達斯直營店外帶單球冰淇淋兌換券。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／台北報導

天氣越來越熱，7-11就祭出哈根達斯聯名「莓好拿鐵冰沙」以及「果仁咖啡冰沙」買1送1超狂優惠，只要買1杯冰沙就送1張哈根達斯直營店外帶單球冰淇淋兌換券，另外「國際冰品節－冰品戳戳樂」即日起登場，任選2件指定冰品有機會抽中0元優惠。

7-11 CITY CAFE與哈根達斯聯名的「莓好拿鐵冰沙」與「果仁咖啡冰沙」，推出「買1送1」超強優惠活動，即日起至6月15日起於7-11購買任一口味，買一杯即贈送一張哈根達斯直營店的外帶單球冰淇淋兌換券，加價70元還可升級為雙球冰淇淋，同時品嚐哈根達斯聯名冰沙與冰淇淋的美味。哈根達斯39家直營店皆可免費兌換，兌換期限至2021年8月15日前，逾期無效。

▲▼7-11冰棒「任2件0元」。（圖／7-11提供）

▲活動期間內購買指定冰品2件，就有機會抽到「任2件0元」超殺優惠。

7-11「國際冰品節－冰品戳戳樂」即日起登場，今年共有上百款人氣冰品加入活動，期間內只要購買指定冰品2件，結帳時由電腦隨機抽出優惠；在家防疫也能使用OPEN POINT APP或7-11 APP玩冰品戳戳樂，每日帳號可有一次機會，憑優惠條碼折扣下殺最低0元。

全家則是即日起至6月19日限時推出最新口味「山形西洋梨霜淇淋」，選用日本山形縣所產的「La France」品種西洋梨，經常溫熟成後鮮榨成汁，並製成雪酪口感，因應防疫期間，霜淇淋皆以杯裝加蓋形式販售，提供民眾安心購買。

▲全家推全新山形西洋梨霜淇淋，特別以杯裝加蓋方式販售。（圖／全家提供）

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