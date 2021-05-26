60元有找爽吃哈根達斯雪糕！　超商獨家優惠只到6／1

▲萊爾富獨家哈根達斯雪糕買2送2活動，換算下來每支只要60元有找。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣熱當然要吃冰！萊爾富就祭出「哈根達斯雪糕買2送2」獨家優惠，即日起至6月1日前，共有5種口味任你選，換算下來每支雪糕只要60元有找，幫吃貨們省一波荷包。另外，7-11也有哈根達斯聯名冰沙買1送1超狂優惠，只要買1杯冰沙就送1張哈根達斯直營店外帶單球冰淇淋兌換券。

萊爾富獨家推出「哈根達斯雪糕買2送2」活動，包含草莓雪糕、哈根達斯淇淋巧酥雪糕、香草焦糖脆杏仁、哈根達斯覆盆子雪糕雪糕、哈根達斯巧克力脆杏仁雪糕，即日起至6月1日前，享任選買2送2，換算下來買4支每支約只要58元，用銅板價就能爽吃哈根達斯。

▲活動只到6/1，5種口味任你挑。



7-11也有哈根達斯冰品優惠，CITY CAFE與哈根達斯聯名的「莓好拿鐵冰沙」與「果仁咖啡冰沙」，推出買1送1活動，即日起至6月15日起於7-11購買任一口味，買一杯即贈送一張哈根達斯直營店的外帶單球冰淇淋兌換券，加價70元還可升級為雙球冰淇淋，同時品嚐哈根達斯聯名冰沙與冰淇淋的美味。哈根達斯39家直營店皆可免費兌換，兌換期限至2021年8月15日前，逾期無效。

▲現在買7-11哈根達斯冰沙，就送1張哈根達斯直營店外帶單球冰淇淋兌換券。（圖／7-11提供）