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一次5口味任選！超商「哈根達斯雪糕買2送2」剩今天

▲▼哈根達斯雪糕。（圖／業者提供）

▲超商哈根達斯雪糕買2送2。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情嚴重，各大超商賣場、美食餐廳也紛紛祭出外送、外帶搶客，讓民眾在家防疫也能大嗑美食，而如果真有外出需求的民眾也趕緊筆記，超商祭出清涼消暑的「哈根達斯雪糕買2送2」優惠就剩今（23）日了，一共有5口味任選，數量有限、售完為止。

萊爾富祭出「哈根達斯雪糕買2送2」優惠，一共有5口味包括香草、草莓、覆盆子、巧克力及淇淋巧酥，任選口味通通買2支送2支，只要用230元就能吃到4支雪糕，平均1支不到58元，划算到不行，只剩今天最後一天，喜歡的民眾要把握機會，每間門市數量有限、售完為止。

▲▼哈根達斯冰沙買一送一。（圖／7-11提供）

▲小7哈根達斯冰沙買1送1。（圖／7-11提供）

另，7-11 CITY CAFE與哈根達斯聯名「莓好拿鐵冰沙」與「果仁咖啡冰沙」也推出「買1送1」優惠，即日起至6月15日起凡購買任一口味，就送一張哈根達斯直營店外帶單球冰淇淋兌換券，兌換期限至2021年8月15日前，逾期無效。而全家至6月15日前也有哈根達斯全系列迷你杯、雪糕任2件優惠價158元，再加碼送「哈根達斯肆放微醺刮刮卡」1張，中獎機率100%，限量只有1萬張，送完為止。

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美食情報萊爾富全家7-11哈根達斯雪糕冰沙

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