限時3天！超商「拿鐵、美式第3杯0元」　不限購買組數、無兌換期限

▲即日起至5月22日，多款CITY系列人氣飲品同品項第3杯0元。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

連續多日爆出本土確診，目前全國進入第3級警戒，為挺防疫，7-11就推出限時3天「守護健康 全民加油」活動，多款CITY系列人氣飲品同品項第3杯0元，每位會員不限購買組數且無兌換期限，超級划算。另全家則是推出「經典大杯美式、拿鐵買1送1」優惠，活動只有1天限量開賣。

7-11為防疫加油，結合OPEN POINT APP行動隨時取，推出「守護健康 全民加油」活動，即日起開賣至5月22日，精選多款CITY系列人氣飲品同品項第3杯0元，可選擇線上支付或實體門市皆可購買，每位會員不限購買組數且無兌換期限。

▲7-11即日起啟動簡訊實聯制。



7-11各門市即日起啟動簡訊實聯制，各門市將撤除座位區、暫停自助區裸賣商品販售、暫停開放洗手間，全台門市已暫停舉辦實體活動，並取消試吃、試飲活動。呼籲消費者進入門市必須配戴口罩、實聯制以符合政府防疫規範避免觸法，將持續積極配合中央疫情指揮中心防疫規範，滾動式調整防疫作法。

另外，全家也祭出限時1天的咖啡小確幸挺防疫，今（20）日上午10時起於APP隨買跨店取推出「經典大杯美式、拿鐵買1送1」優惠，各限量90萬組，每位會員限購1組，同樣開放寄杯、自由互換冷熱，提醒兌換期限至6月15日止。

▲全家推防疫咖啡買1送1。（圖／全家提供）

全家全台超過3800家店舖自即日起啟動「實聯制」作業，除現行「全家會員實聯制」外，本周將新增行政院「簡訊實聯制」版本，預計下周台北地區同步新增「台北通實聯制」，另外，為提供消費者更安全的賣場環境，全台店舖自即日起陸續暫停開放洗手間、休憩區使用。