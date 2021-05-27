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「我會被傳染」確診者拒2人一室、吐口水　醫心寒：見證人性自私

▲▼「我會被傳染」確診者拒2人一室、吐口水　醫心寒：見證人性自私。（圖／翻攝自臉書／姜冠宇）

▲北市聯醫醫師姜冠宇（左）。（圖／翻攝自臉書／姜冠宇）

記者柯沛辰／綜合報導

本土疫情大爆發，醫療量能嚴重不足，北市專責病房也改為「兩人一室」，將程度、發病日相同的病人安排在一起。不過，無論醫護如何耐心解釋，總是只能換來一句「我不要被他傳染」，甚至還有確診者不耐久候，一度脫口罩想對保全吐口水。

在第一線對抗疫情的北市聯醫醫師姜冠宇連日來在網上揭露病房現況，也談到這段時間也見證了人性的自私。他說，原先專責病房的「一人一室」被打破，改為「兩人合併一室」，目的是為了增加收治量能。

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不過，無論他們如何向住院中的確診病患解釋，「這是台北市政府的命令」、「樓下有急診太多待床」、「有人等到死」，或再三強調會安排「嚴重程度相同」、「發病日相同」的病患住一起、同時出院，最後都只會換來一句「我不要被他傳染！」

姜冠宇感慨，「樓下死的死，樓上卡的卡，我終於體會到，若死亡率將要上升，有一半是這樣來的！」他25日受訪時也說，目前急診醫師負擔非常大，ICU的資源也不是那麼夠，有些確診民眾等太久，甚至一度想脫口罩、對保全吐口水。

北市聯醫企業工會理事長郭蕢瑩指出，現在有些病人只能躺在桌子上，因為已經沒有地方可以收治，量能明顯不足，是不是聯合醫院可以暫時先停收一些患者？

▲▼ 新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站,本日及明日的號碼牌皆已發放完畢,篩檢站 。（圖／記者李毓康攝）

▲北市醫療量能亮紅燈，引起醫護擔憂 。（圖／記者李毓康攝）

姜冠宇表示，「一人一病室」原則被打破後，他最擔心的是「護病比」，因為專責病房隨著收治病人狀況越來越差，已經不能當作「輕症」病房看待，而是「準重症單位」，偏偏功能不佳的病人都要採「全責護理」，加上加護病房單位資源已經緊繃、難以接應，所以插管就會在原病房照護，但病房護病比已經很難再提升，對醫療系統真的是很大的衝擊。

姜冠宇談到，他這幾天可以深切感受到，醫療與其說是「救命」，不如說是一種「支持」，無論是類固醇、抗病毒藥物、單株抗體，或再多昂貴治療、照護，「有些體質被病毒選上的病人，過不去，就是過不去...」

姜冠宇說，「當生命的現實不是100分就是0分，剩下的就是他家人內心的傷痛與不捨，必須過得去。另外，很多發病日都是一周以前，這代表死亡數的上升，就會是從現在將要開始。」

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