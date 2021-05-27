名醫施景中淚求給醫護檢疫站　台北防疫專戶「3天募得5500萬」

▲北市線上捐款專戶平台。（圖／翻攝自北市社會局網站）



記者鄒鎮宇／綜合報導

疫情確診數連續12天破百，台北市政府為了幫助一線防疫的醫護人員及所有伙伴，24日啟動線上捐款專戶平台，資金用途為購買快篩試劑以及防疫住宿等。沒想到，台北市政府截至26日上午11時就累積6004筆捐款，共計5500萬2665元。

「雖有一片愛心，卻要遭受烈陽毒噬。」台大名醫施景中26日在臉書為一線醫護人員發聲，表示許多醫院都在戶外搭帳篷或遮陽棚，全身穿著防護衣進行篩檢作業，甚至有負責採檢的護理師在工作途中昏倒，「支援的醫師，只能用電風扇稍微散熱，但又怕有病毒擴散的疑慮。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

施景中透露，高雄的陳醫師表示，有一種採檢亭同時具有空調及排氣功能，要價約60萬元，「我一個卑微請求，如果各個醫院確實有看到第一線篩檢醫療人員，要在戶外這麼辛苦，請設立捐款專戶，並專款專用。請各醫院提出需求，民眾捐款，地方政府能統籌最好，不然我可轉發各醫院訊息。希望跟台灣口罩國家隊一樣，漏夜趕工，在盛暑之前，把這些檢疫亭做好。」

據《自由時報》報導，台北市政府24日啟動的線上捐款專戶於26日上午累積6004筆捐款，共募得5500萬2665元，這些善款都會用在防疫旅館、防疫專員及醫護人員身上，也會購置防疫物資。

北市社會局表示，本項捐款將依專款專用原則，公告使用計畫，並透過「台北市重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會」監督管理，希望有效分配所有善款，此次捐款專戶平台自即日起至2021年6月30日止，若疫情狀況有提前截止或延長，將另行公告。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘