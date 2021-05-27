　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫護粉專曝台灣「疫苗自助餐」心態：以為超市買衛生紙　叫貨就有

▲▼AZ疫苗。（圖／路透）

▲最初到貨的30萬劑AZ疫苗，一度因為接種不夠踴躍，差點放到過期浪費。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

台灣本土疫情連續11天破百例，全台民眾現在最盼望的就是接種疫苗，終結疫情的噩夢。對此醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」則分析了過去這段時間，台灣民眾的「疫苗自助餐」心態，現在疫苗已經是戰略物資，不要以為買疫苗是超市買衛生紙，叫貨付錢就會有。

「MedPartner 美的好朋友」發文分析，最近這幾個月好像是這樣的狀況，疫苗還沒來之前，「我們要疫苗！美國爸爸不是說關係史上最好為什麼不給疫苗？」，AZ疫苗來了之後，「AZ疫苗有問題，為什麼要給我們打這種有問題的疫苗？我們要打 Moderna」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

社區疫情爆發之後，「我們要打疫苗，為什麼疫苗不夠當初還開放自費？為什麼不給警消施打？」（因為符合公費資格的人施打不足，快過期政府只好開放自費。警消過去一個多月願意施打率極低）。 AZ疫苗又來了40萬劑之後，「我們要打 Moderna」。Moderna 可能快來了，「我們要打BNT 為什麼不能進中國那邊的BNT？」

▲▼輝瑞／BNT新冠疫苗。（圖／路透）

▲台灣近期又對是否從大陸進口輝瑞／BNT疫苗吵翻。（圖／路透）

「MedPartner 美的好朋友」指出， 你可以檢視一下你追蹤的人，如果以上發文過程他都有做過，你最好慎選資訊來源，疫苗真的不是一般商品，你去叫貨付錢就有，「不能用你去超市挑衛生紙的心態來思考」為什麼說疫苗就是國安？因為疫苗是重要戰略物資，所以我們國家一定要自主開發。

「MedPartner 美的好朋友」強調，目前疫苗就是仍然不足，不是付錢就能買到。而且還有各種國際政治角力在檯面下進行，如果國際疫苗供需，逐漸變成供給量變大的時候，我們取得疫苗的機會就會變高，因此現在各地都在徵召醫護，等到大量疫苗一到，就趕快施打，不要讓施打效率變成瓶頸，但施打效率會不會變瓶頸，不是光靠大量醫護一起挺上來幫忙施打就好，還需要民眾也有足夠的施打意願。

▲▼美國生技公司莫德納 （Moderna）疫苗三期試驗，有效性高達94.5％。（圖／路透）

▲疫苗現在已經是戰略物資，並不是叫貨付錢就會拿到的貨品。（圖／路透）

「MedPartner 美的好朋友」認為，可以想見，接下來可能會有一群人在 Moderna 進來之後，再去廣發一些什麼 BNT 最好之類的言論。國產疫苗上市之後應該也會有人出來散發國產疫苗很有問題的言論。

「MedPartner 美的好朋友」最後呼籲，現在每個人可以做的事情，就是先好好待在家少出門，落實個人防疫，「等到你的疫苗接種資格一排到，立刻就去施打」，這才是你和家人自保的最佳作法。一直聽信這些層出不窮的混亂訊息，或者是被動搖信心，那誰也救不了你，「不要再點菜了」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
柯文哲打破「一人一室」決策曝光　那一夜他戴N95口罩親巡IC
他1人傳播力太強　台南牙醫打了疫苗、全套「N95隔離衣」仍染

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄父子「找不到感染源」！打麻將2牌友陽性　急匡列119人

名醫施景中淚求給醫護檢疫站　台北防疫專戶「3天募得5500萬」

快樂缺氧猝死增加！指揮中心要研擬血氧機「使用指引」

醫護粉專曝台灣「疫苗自助餐」心態：以為超市買衛生紙　叫貨就有

醫療粉專揭「疫苗自助餐」亂象！無奈喊話：不要再點菜了

買二手床驚聞原主人過世！他氣炸：賣家不講　2原因討拍反被打臉

熱褲妹爬8公尺燈桿跳下！三重交流道塞爆　電子牌急警示「有行人」

感染源不明Day15！已「34人死亡」全在台北新北　個案資料曝光

南投重災區草屯首設快篩站　單日2人陽性！PCR採檢追真相

「爸確診2天」都關在家！她一家像被遺忘　女兒：沒人通知要隔離

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

疫情多人猝死！醫師曝快樂缺氧症　血氧濃度90％異常還可「滑手機」

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

防疫停課！媽媽在家帶2娃崩潰 爭吵、大哭天天來...網：要撐住啊

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

草爺下麵給你吃！超艾夾.蔡允潔來幫忙 艾瑞絲.何妤玟吃一碗...大好評！

動力火車顏志琳Cover《飛鳥和蟬》　網友讚翻：是不是沒有極限！

男子沒戴口罩用「毛巾遮口鼻」 勸說不聽反嗆警：有什麼問題？

高雄父子「找不到感染源」！打麻將2牌友陽性　急匡列119人

名醫施景中淚求給醫護檢疫站　台北防疫專戶「3天募得5500萬」

快樂缺氧猝死增加！指揮中心要研擬血氧機「使用指引」

醫護粉專曝台灣「疫苗自助餐」心態：以為超市買衛生紙　叫貨就有

醫療粉專揭「疫苗自助餐」亂象！無奈喊話：不要再點菜了

買二手床驚聞原主人過世！他氣炸：賣家不講　2原因討拍反被打臉

熱褲妹爬8公尺燈桿跳下！三重交流道塞爆　電子牌急警示「有行人」

感染源不明Day15！已「34人死亡」全在台北新北　個案資料曝光

南投重災區草屯首設快篩站　單日2人陽性！PCR採檢追真相

「爸確診2天」都關在家！她一家像被遺忘　女兒：沒人通知要隔離

亞莉安娜官宣了！12張婚禮美照放送　甜吻「豪宅經紀人」老公完婚

快艇季後賽5連敗！雷納德：必須防守　名嘴爆「可愛」恐轉投熱火

中日龍二軍投手教練門倉健失蹤 　下落不明家人報警協尋

美國CDC坦承：1萬人接種疫苗後「還是感染新冠」　有死亡病例

東出昌大偷吃離婚…3個孩子贍養費1個月「只給7500元」！　知情人曝杏真實反應

奪年度雙料個人獎項　李愷諺：生涯最大肯定

高雄父子「找不到感染源」！打麻將2牌友陽性　急匡列119人

晶礦曬血月！偉晉遭私訊警告「犯忌逢凶災」傻眼：我就跟習俗剛到底

一堆公司「人資亂約面試」！他傻眼：工作內容都不講　網：超不OK

阿嬤堅強Call孫女「我從來沒住過這麼好的飯店餒！」3天後發燒狂咳不治

鬼修女從黑暗中「一身白袍」冒出　朋友遲到遭惡整！嚇跌門邊慘叫

生活熱門新聞

熱褲妹爬8公尺燈桿跳下　三重交流道塞爆

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

台大無法再收病人！院長呼救：怕步SARS後塵

柯文哲不忍了！金句狂炸...網讚：聽到想哭

34人死亡個案資料曝光　全在雙北

高雄父子找不到感染源　急匡列119人

里民確診排不到葉克膜等死！南港里長崩潰

確診者vs正常人　肺部X光對比曝

揭「疫苗自助餐」亂象！粉專喊：別再點菜

24年一見！超級血月絕美實況照曝

猝死增加！指揮中心研擬血氧機使用指引

「快樂缺氧」怕爆！藥局氧氣瓶被掃光

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

爸確診2天　女：沒人通知要隔離

更多熱門

相關新聞

揭「疫苗自助餐」亂象！粉專喊：別再點菜

揭「疫苗自助餐」亂象！粉專喊：別再點菜

近日疫苗問題被搬出來討論，台北市長柯文哲更是重話批評。對此，醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」分析近日「疫苗自助餐」的亂象，先前疫苗來台時，也有掀起許多討論，但目前最重要的，還是待在家，落實個人防疫，等到有接種資格時，立刻去施打，才是自我保護的最佳方法，「不要再點菜了。」

快訊／元大期貨證實1內勤確診　金融業逾30人染疫！

快訊／元大期貨證實1內勤確診　金融業逾30人染疫！

淡水某高爾夫球場天天客滿　侯友宜震怒「重罰4次30萬」

淡水某高爾夫球場天天客滿　侯友宜震怒「重罰4次30萬」

柯文哲打破「一人一室」決策曝光　那一夜他戴N95口罩親巡ICU

柯文哲打破「一人一室」決策曝光　那一夜他戴N95口罩親巡ICU

叮嚀媽媽防疫別亂跑！她睡醒看門外差點哭出來

叮嚀媽媽防疫別亂跑！她睡醒看門外差點哭出來

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情台灣防疫社區感染MedPartner 美的好朋友自助餐

讀者迴響

熱門新聞

熱褲妹爬8公尺燈桿跳下　三重交流道塞爆

美女主播確診「繼續跟2歲女兒睡同床」！

柯文哲打破「一人一室」決策曝光　那一夜他戴N95口罩親巡ICU

病患傳播力強！牙醫戴N95穿隔離衣仍染疫

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

北市嬤狂咳堅強Call孫女　3天後染疫過世

台大無法再收病人！院長呼救：怕步SARS後塵

柯文哲不忍了！金句狂炸...網讚：聽到想哭

貓用高級貓砂盆！半蹲解放來陰的

34人死亡個案資料曝光　全在雙北

高雄父子找不到感染源　急匡列119人

王大陸熱吻蔡卓宜！　韓妹集體崩潰心碎

如何分辨新冠肺炎？ 醫師：注意這徵兆

快訊／全家「千萬發票得主」出爐　還有1人中200萬

更多

最夯影音

更多
孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」
來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

疫情多人猝死！醫師曝快樂缺氧症　血氧濃度90％異常還可「滑手機」

疫情多人猝死！醫師曝快樂缺氧症　血氧濃度90％異常還可「滑手機」

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面