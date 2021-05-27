醫護粉專曝台灣「疫苗自助餐」心態：以為超市買衛生紙　叫貨就有

▲最初到貨的30萬劑AZ疫苗，一度因為接種不夠踴躍，差點放到過期浪費。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

台灣本土疫情連續11天破百例，全台民眾現在最盼望的就是接種疫苗，終結疫情的噩夢。對此醫護粉專「MedPartner 美的好朋友」則分析了過去這段時間，台灣民眾的「疫苗自助餐」心態，現在疫苗已經是戰略物資，不要以為買疫苗是超市買衛生紙，叫貨付錢就會有。

「MedPartner 美的好朋友」發文分析，最近這幾個月好像是這樣的狀況，疫苗還沒來之前，「我們要疫苗！美國爸爸不是說關係史上最好為什麼不給疫苗？」，AZ疫苗來了之後，「AZ疫苗有問題，為什麼要給我們打這種有問題的疫苗？我們要打 Moderna」。

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社區疫情爆發之後，「我們要打疫苗，為什麼疫苗不夠當初還開放自費？為什麼不給警消施打？」（因為符合公費資格的人施打不足，快過期政府只好開放自費。警消過去一個多月願意施打率極低）。 AZ疫苗又來了40萬劑之後，「我們要打 Moderna」。Moderna 可能快來了，「我們要打BNT 為什麼不能進中國那邊的BNT？」

▲台灣近期又對是否從大陸進口輝瑞／BNT疫苗吵翻。（圖／路透）



「MedPartner 美的好朋友」指出， 你可以檢視一下你追蹤的人，如果以上發文過程他都有做過，你最好慎選資訊來源，疫苗真的不是一般商品，你去叫貨付錢就有，「不能用你去超市挑衛生紙的心態來思考」為什麼說疫苗就是國安？因為疫苗是重要戰略物資，所以我們國家一定要自主開發。

「MedPartner 美的好朋友」強調，目前疫苗就是仍然不足，不是付錢就能買到。而且還有各種國際政治角力在檯面下進行，如果國際疫苗供需，逐漸變成供給量變大的時候，我們取得疫苗的機會就會變高，因此現在各地都在徵召醫護，等到大量疫苗一到，就趕快施打，不要讓施打效率變成瓶頸，但施打效率會不會變瓶頸，不是光靠大量醫護一起挺上來幫忙施打就好，還需要民眾也有足夠的施打意願。

▲疫苗現在已經是戰略物資，並不是叫貨付錢就會拿到的貨品。（圖／路透）



「MedPartner 美的好朋友」認為，可以想見，接下來可能會有一群人在 Moderna 進來之後，再去廣發一些什麼 BNT 最好之類的言論。國產疫苗上市之後應該也會有人出來散發國產疫苗很有問題的言論。

「MedPartner 美的好朋友」最後呼籲，現在每個人可以做的事情，就是先好好待在家少出門，落實個人防疫，「等到你的疫苗接種資格一排到，立刻就去施打」，這才是你和家人自保的最佳作法。一直聽信這些層出不窮的混亂訊息，或者是被動搖信心，那誰也救不了你，「不要再點菜了」。

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