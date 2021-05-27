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台灣存在「大量確診黑數」！重症率回推…專家憂：比日本還高

▲▼急診,救護車,快篩站 。（圖／記者徐文彬攝）

▲專家認為，台灣確診存在巨大黑數。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者柯振中／綜合報導

本土新冠疫情疫情爆發，截至26日為止，已有378起重症案例。對此，前台大感染科醫師林氏璧、國衛院感染症與疫苗所研究員周彥宏提出示警，確診人數存在黑數，若以重症人數回推，目前的線圖可能只是「冰山一角」，且以每10萬人來看，台灣的重症率可能比日本還高。

林氏璧、周彥宏出席公視節目《有話好說》，周彥宏在節目上表示，以17日當作分界點，當時指揮中心公布的確診人數圖表中，斜率很高，代表大爆發時沒有好好管控，但照理來說，若沒有良好管控，會呈現指數形往上，而目前的數據看起來較為平緩。

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周彥宏認為，這樣的數據一則以喜、一則以憂，單以公衛的角度來看，圖像平緩意味著還在可控範圍，將R0值（感染到病毒之後，可以傳染給身邊多少個人的意思。R0值為5的話，代表可以傳染給5個人）以5來算，單看17日的數據，校正回歸後526例，乘以5的話是約2,500人。

不過，周彥宏提到，將17日以後的確診數字相加，已經超過2,500人，通常數據可控時，線圖會緩慢下降，但依目前的狀況來看並非如此，疾病處於可控邊緣。

▼周彥宏、林氏璧都認為，台灣存在「確診黑數」。（示意圖／記者屠惠剛攝）

▲▼新冠肺炎 社區快篩站 採樣 檢驗。（圖／記者屠惠剛攝）

而線圖為何無法下降？周彥宏指出，主要是因為「黑數很多」，無症狀者與他人接觸時，沒有遵照公共衛生政策，只要其中有1、2個破口，如阿公店、茶室等等，而破口就會導致數值不斷維持在相對高點，只有將黑數找出，才可能成功控管住。

林氏璧提到，中研院學者何美鄉曾透過重症個案，回推目前台灣潛在的案例，以重症比例5到10％來算，相除下去以後，會發現有許多分母還沒診斷出來，意味著這些人是「在外面、還沒有掌握到」的人，可能還會繼續傳染。

林氏璧指出，日本近日宣布，延長第三波緊急事態宣言，因為控制得不是很好，重症人數是一年來的新高，共有1,300人，而台灣目前為378人，以人口比例來算，每10萬人的重症人數比日本還高，是個滿嚇人的數值。

▲▼新冠肺炎 社區快篩站 採樣 檢驗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林氏璧提到，觀看指揮中心的線圖時，民眾都忽略了一件事，就是快篩量能卡在天花板。（圖／記者屠惠剛攝）

近日指揮中心時常拿著線圖開記者會，但林氏璧說，民眾看到圖時，忽略了一件事，目前台灣快篩量能有限，許多人想篩還抽不到號碼牌，整體確診的分母數，篩檢量能上不去，卡在天花板，世界各國去年近日社區感染時，也都曾面臨「快篩數量上不去」的困難。

因此，林氏璧認為，沒辦法從這些數據圖，明顯來反應台灣的疫情狀況，以重症率來回推，可見台灣目前確診數量是冰山一角，等於還存在許多確診黑數。

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