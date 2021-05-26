疫情緊繃要忍住！色情業恐成防疫破口　警政署通令全國嚴打

▲八大業者私下攬客恐成防疫破口，警政署通令全國掃黃防疫。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，行政院蘇院長26日上午召開疫情會議指出，八大行業違規營業造成疫情破口，要求警政署持續加強查緝；並要求中央流行疫情指揮中心依據傳染病防治法對違規八大行業重罰，對消費顧客私下交易一併開罰。警政署長陳家欽也爭取雙北市警察比照第一線醫護人員優先接種疫苗，希望藉此讓基層警安心值勤。

▲八大業者私下攬客恐成防疫破口，警政署通令全國掃黃防疫。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署表示，中央流行疫情指揮中心本月15日宣布雙北市疫情警戒進入第三級，宣布八大業者停止營業；警政署同步配合各縣市政府目的事業主管機關展開聯合稽查與取締。

警方分析，心存僥倖的八大行業有「明關暗開」、「轉移陣地至汽車旅館」，或和業者私下約定交易等違法行為。各地警局均已建立資料派員監控，針對高風險業者，編排嚇阻性勤務進行複查，以有效防範。

▲八大業者私下攬客恐成防疫破口，警政署通令全國掃黃防疫。（圖／記者張君豪翻攝）

警方如經查獲業者違規進行違法性交易，將依中央流行疫情指揮中心規定，查獲違法情事將對業者、現場執業人員、消費及聚會者嚴格法辦，並依傳染病防制法第37條及第67條規定，處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

警政署統計至25日數據，全國警察機關查獲違法營業173件，包括「彰化縣警察局查獲8名女子轉至汽車旅館賣淫」「台南市查獲養生館明關暗開」、「南投縣查獲4件養生舒壓館、美容坊違法營業」，另外，北市警局查獲一樓一鳳色情性交易，逮捕4名越籍及1名本國籍應召女子。

警政署呼籲業者、從業人員和消費大眾要守法，若再有「疫情蔓延、春色無邊」違法危及防疫工作情事，警方將嚴查重辦。陳家欽表示，感謝衛福部長陳時中在記者會肯定警察配合執行防疫工作的犧牲奉獻，並將雙北市高風險疫情地區第一線員警，比照醫護優先接種疫苗，其他縣市警察局同仁則視疫苗取得情形依序優先施打。

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