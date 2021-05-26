客戶置於法律之上！　港媒批「爆眼少女」代理律師夏博義失職

▲爆眼少女曾現身民間記者會影片，控訴港警暴行。（圖／翻攝自民間記者會發佈中心）

記者魏有德／綜合報導

香港「反修例」街頭運動疑似遭「布袋彈」擊中右眼的少女近日被爆料已在2020年9月底來台。有港媒獨家釋出該名女生登機前的照片，稱其與家人互動時，「雙目炯炯有神」。此外，該名少女病例始終未曾曝光，傷情嚴重程度一直不為外界所知，其代理律師夏博義便被批評，將客戶利益置於法律之上，有失職之嫌。

港媒《大公報》今（26）日發表評論指出，「爆眼女」事件被用來渲染「警暴」，是「顔色革命」的慣用套路。就「爆眼女」本人來說，不光是「受害者」，也是參與黑暴的嫌疑人。攬炒派一口咬定她是被警方「布袋彈擊中」，但反常的是，當事人千方百計拒絕警方調查真相，甚至不惜以司法覆核阻止警方取得其醫療文件，背後原因及目的，已是人所皆知。

評論提到，「爆眼女」早已痊癒，但攬炒派及「爆眼女」為繼續製造和強化「警暴」假象，刻意對事實秘而不宣。但令人奇怪的是，治療其眼傷的醫護人員及醫管局也保持了驚人的「沈默」。在大是大非原則面前，公營機構或政府有關部門有沒有盡到應盡責任？

▲香港反修例運動疑似有抗議民眾遭布袋彈擊傷眼球。（圖／翻攝臉書）

評論認為，「爆眼女」為阻止警方取得其醫療文件而申請司法覆核，並指定後來成為大律師公會主席的夏博義作為代表大律師，夏博義肯定看過其醫療文件，有責任將之披露，但卻沒有這樣做。正如法律界質疑，夏博義是否將對客戶利益高於法律責任，其行為又是否有違職責？

評論強調，調查夏博義在「爆眼女」隱瞞事實及出走台灣事件中扮演什麼角色，有助還原真相。同樣值得一提的是，「爆眼女」以法援打官司並指定夏博義為代表，法援署有沒有調查其資產狀況？知不知道申請人已離港而去？