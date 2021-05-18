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剛認識「法拉利大叔」20分鐘！18歲少女痛哭求交往：我不在乎年齡

▲▼18歲少女認識法拉利男20分鐘。（圖／翻攝自微博）

▲18歲少女哭著求交往。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

一段「18歲少女痛哭求法拉利男交往」的影片近日在大陸社交軟體瘋傳。畫面顯示，一妙齡少女窩在副駕駛上哭著表白，希望能在一起。男子則冷靜拒絕稱，兩人年紀相差太大，不合適。少女隨後哭著說，「你不要跟我講年齡……。」那麼，兩人是怎麼認識的？為什麼認識了20分鍾少女就瘋狂表白？

據《瀟湘晨報》報導，近日，一位來自江蘇省宜興市的男子遇到了一件非常尷尬的事。他作為一名30多歲的「大叔」，竟然被一名2003年出生的少女表白。更令他莫名其妙的是，女生並不是與他認識很久的朋友，更不是通過相親等方式認識的異性，而是第一次見面的陌生人。

▲▼18歲少女認識法拉利男20分鐘。（圖／翻攝自微博）

▲他不斷安慰。（圖／翻攝自微博）

那麼該男子到底有什麼魅力，讓花季少女可以無視年齡隔閡表白呢？原來，男子是一名事業有成的單身漢，簡單來說就是「有錢」。而女生之所以強烈要求男子與她在一起的直接原因，也是因為看到他開著一輛價值不菲的法拉利。

可能是因為怕引火上身或是產生什麼誤會，法拉利男期間用手機，將兩人的對話內容和女生的所作所為記錄了下來。

影片顯示，兩人是第一次見面，才認識了20分鐘，女生從一開始的表達愛意，到之後的死皮賴臉，男方一直冷靜的安慰和拒絕。而至於為什麼女生會出現男子的車上，影片中沒有說明。

▲▼18歲少女認識法拉利男20分鐘。（圖／翻攝自微博）

▲法拉利男。（圖／翻攝自微博）

從影片中可以看到，女生趴在車子的副駕駛哭得一把鼻涕一把淚，「我不在乎年齡的問題，你也不要給我說我們剛認識。」

法拉利男則回應，「妳才18歲，我都多大了，我都可以當妳叔了，妳趕緊把眼淚擦一下，告訴我妳家在哪？」女生聲淚俱下並沒有打動男方，他一直試圖與女生講道理，並表示願意把女生送回家。

▲▼18歲少女認識法拉利男20分鐘。（圖／翻攝自微博）

▲後續聊天。（圖／翻攝自微博）

最後，在法拉利男的耐心安慰下，少女情緒慢慢平復，最後由男生護送回家。事後，男方還公開了兩人的微信聊天紀錄，可以看出來女生還是沒有徹底死心。

吃瓜網友們紛紛表示，「女生在車內賴著不走的時候，男生完全可以告訴她自己的車子是租的，這樣估計兩人用不著僵持這麼長時間，女生可能甩手就走了。」甚至有網友調侃稱，「要不是看到你的車鑰匙，我差點就又相信愛情了。」

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