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社會 社會焦點 保障人權

母逼跑步不准吃　15歲少女缺父愛移情餐廳老闆...慘遭摸遍提告

▲▼健身,女性,跑步,慢跑,運動,健身,伏地挺身。（圖／翻攝自pixabay）

▲少女因為常被母親逼跑步，打工的餐廳老闆得知後會幫忙報警打113。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1名少女15歲的時候，一直被母親要求吃少多運動，父親不在身邊的少女常向打工的餐廳范姓老闆求救，逐漸發展出父女情誼，沒想到已婚有孩子的范男卻不安好心，常藉著帶少女外出採買食材、到家中幫孩子補習的獨處機會，對少女毛手毛腳，少女後來搬去跟父親同住後提告，台北地檢署25日依對未滿16歲猥褻等罪起訴范男。

據了解，被害少女現在已經20多歲，小時候因為家庭因素，有段時間只跟母親同住，在她國中時期，不知到為什麼，母親總是要她吃少一點，沒事就逼她跑步瘦身，有時她時在健身房使用跑步機跑很累，母親還是要她繼續跑。

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生,夜歸女子。（圖／取自pakutaso）

▲少女時常和餐廳老闆密切聯繫，逐漸發展出父女情。（示意圖／取自pakutaso）

少女因此常向打工的餐廳范姓老闆訴苦，范男有時還會幫忙報警，或者打113家防中心專線，久而久之，少女對年長約20多歲的范男產生高度信任感，慢慢地發展出父女情誼，會一起去市場採買餐經營用的食材，但這段情同父女的關係維持沒幾個月就變調。

少女指控，范男常趁餐廳內沒人、採買途中的車上，對她毛手毛腳，摸她的身體，直到她16歲之後，她到范男家裡，做范男女兒的家教時，又在四下無人時被范男摸大腿，她嚇得拒絕、推開逃走，後來少女搬去跟父親住，越想越不對，2020年到警局控告范男涉嫌強制猥褻等罪。

釜山高中狼師性侵女學生至懷孕（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲少女指控餐廳老闆會在採買的車上對她毛手毛腳。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

范男否認當年有違反少女意願，且以為少女當時已經16、17歲了，但是檢察官調查，范男曾幫少女慶祝16歲生日，還對少女說過「15年後，妳也才30歲」，應該很清楚少女年紀小，對男女感情的事懵懂不知，涉犯對未滿16歲女子猥褻罪嫌，另外少女16歲後在范男家中遭強摸的部分，則起訴范男涉嫌強制猥褻。

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