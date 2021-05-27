醫療能量緊繃　鄭文燦：5檢疫所已滿載「幾乎全支援雙北」

▲桃園市長鄭文燦27日表示，針對雙北醫院能量緊繃，11家責任醫院收治189位確診患者，5間集中檢疫所滿載且幾乎都支援雙北。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台大醫院院長吳明賢昨天呼救並宣布重症滿載，桃園市長鄭文燦27日主持防疫會議時表示，桃市醫療能量是支援雙北，目前5個集中檢疫所幾乎完全支援雙北，事實上目前也是滿載，但會保持最大能量；衛生局長王文彥說，全市11家責任醫院收治189位確診病患，其中116位為市民，73位則是外縣市，另外有本桃園市有50人住在集中檢疫所。

桃園市防疫會議後，媒體詢問雙北醫院能量非常緊繃，桃園市醫院支援雙北的情形以及負壓隔離病房及專責病房使用程度？

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▲桃園市27日防疫會議上，衛生局長王文彥說明目前桃市疫情報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局長王文彥說，桃園市11家責任醫院目前收治189位確診病患，其中116位是桃園市民，73位則來自外縣市，桃市約佔61%、外縣市則佔39%，另外桃市有50人住在集中檢疫所。

鄭文燦指出，桃園市目前醫療能量是支援雙北，5個集中檢疫所幾乎完全支援雙北，中央疫情指揮中心有政策，假設有醫療後送，由桃園市消防局執行，如有輕症變成無症狀，則要解除隔離，由衛生局做解除隔離通知書，務必要使5家集中檢疫所保持最大能量，但事實上目前是滿載的。

此外，市府會再找2家防疫旅館以增加能量，讓桃園輕症也能夠收治，這5家集中檢疫所一方面優先支援輕症需求，分類分流來減少醫院負擔；二方面也希望提供新的集中檢疫所，能盡快開設，讓防疫能量有彈性，支持各種疫情之變化，保護桃園、支援雙北、協同中央，這是基本原則。

▲桃園市長鄭文燦指出，有關第一線防疫人員都有發放防疫津貼補助，若因而確診或隔離，都會給予補償。（圖／記者沈繼昌翻攝）

至於對第一線人員的照顧政策，鄭文燦強調，第一線防疫人員按照各種類別，有給防疫津貼或加班費，個人防護裝備都要提升，以確保防疫安全。目前疫苗施打順序，第一線防疫人員也列為優先，過去推動的，因為執行業務而被隔離或確診，會給予隔離3萬元補償金、確診10萬元的補償金，這個政策會從醫護人員擴大到所有防疫人員，也是給予防疫團隊的支持，市府會擴大適用，相關經費則由市府防疫準備金來支出。

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