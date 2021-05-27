　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫療能量緊繃　鄭文燦：5檢疫所已滿載「幾乎全支援雙北」

▲桃園市長鄭文燦27日表示，針對雙北醫院能量緊繃，11家責任醫院收治189位確診患者，5間檢疫所幾乎滿仔且幾乎都支援雙北。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦27日表示，針對雙北醫院能量緊繃，11家責任醫院收治189位確診患者，5間集中檢疫所滿載且幾乎都支援雙北。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台大醫院院長吳明賢昨天呼救並宣布重症滿載，桃園市長鄭文燦27日主持防疫會議時表示，桃市醫療能量是支援雙北，目前5個集中檢疫所幾乎完全支援雙北，事實上目前也是滿載，但會保持最大能量；衛生局長王文彥說，全市11家責任醫院收治189位確診病患，其中116位為市民，73位則是外縣市，另外有本桃園市有50人住在集中檢疫所。

桃園市防疫會議後，媒體詢問雙北醫院能量非常緊繃，桃園市醫院支援雙北的情形以及負壓隔離病房及專責病房使用程度？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市27日防疫會議上，衛生局長王文彥說明目前桃市疫情報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市27日防疫會議上，衛生局長王文彥說明目前桃市疫情報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局長王文彥說，桃園市11家責任醫院目前收治189位確診病患，其中116位是桃園市民，73位則來自外縣市，桃市約佔61%、外縣市則佔39%，另外桃市有50人住在集中檢疫所。

鄭文燦指出，桃園市目前醫療能量是支援雙北，5個集中檢疫所幾乎完全支援雙北，中央疫情指揮中心有政策，假設有醫療後送，由桃園市消防局執行，如有輕症變成無症狀，則要解除隔離，由衛生局做解除隔離通知書，務必要使5家集中檢疫所保持最大能量，但事實上目前是滿載的。

此外，市府會再找2家防疫旅館以增加能量，讓桃園輕症也能夠收治，這5家集中檢疫所一方面優先支援輕症需求，分類分流來減少醫院負擔；二方面也希望提供新的集中檢疫所，能盡快開設，讓防疫能量有彈性，支持各種疫情之變化，保護桃園、支援雙北、協同中央，這是基本原則。

▲桃園市長鄭文燦指出，有關第一線防疫人員都有發放防疫津貼補助，若因而確診或隔離，都會給予補償。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦指出，有關第一線防疫人員都有發放防疫津貼補助，若因而確診或隔離，都會給予補償。（圖／記者沈繼昌翻攝）

至於對第一線人員的照顧政策，鄭文燦強調，第一線防疫人員按照各種類別，有給防疫津貼或加班費，個人防護裝備都要提升，以確保防疫安全。目前疫苗施打順序，第一線防疫人員也列為優先，過去推動的，因為執行業務而被隔離或確診，會給予隔離3萬元補償金、確診10萬元的補償金，這個政策會從醫護人員擴大到所有防疫人員，也是給予防疫團隊的支持，市府會擴大適用，相關經費則由市府防疫準備金來支出。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►「東吳學生確診、端節後再看疫情」　2桃園人PO假訊息慘了

►影／桃園酒吧偷營業　12男女群聚辯「來開會」1人見警躲桌下

►影／北水局為石門、寶山二啟動人工增雨　盼水庫水位連3天上升

ET快訊
BNT疫苗不來台了？　沈富雄：蔡英文講得夠清楚了！別白忙
馬祖封島？　北竿航班「即起全部取消」
中和工業區已3確診「恐多人感染」　員工：照常加班沒人敢吭聲
COVAX執行長證實「計畫跳票」！疫苗耗盡92國希望落空
快訊／北市82歲翁高燒39℃猝死家中　兒急衝醫院快篩陽性
在家死了14天！　她開奶奶房門驚見乾屍
蘇貞昌最新裁示：企業薪資補貼直接2萬元！
快訊／紓困推10萬元勞工貸款　加碼1000億中小企業貸款
快訊／再發3600元振興券？　行政院最新回應
快訊／行政院拍板紓困4.0！　三大方向「暫停營業場所」寬列補

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

政院再推「10萬勞工紓困貸款」！網「不領情」：去年貸的才開始還

馬祖北竿機場航班取消！實測「今日起到6／14」都訂不到票了

遠距上課「學生確診數飆升」！學者揭2種可能：短時間很難下降

馬祖1人確診！北竿航班「即起至6／14全部取消」：縣府要求停飛

LIVE／雙北醫療瀕崩潰「台大快撐不住」　陳時中最新說明

北市82歲翁高燒39℃猝死家中　兒急衝醫院快篩陽性隔離中

跑車5小時「花300元加油只賺70元」　小黃運將崩潰：快餓死了！

大媽超商餐盒「每個摸一遍再放回去」　正義女識破原因氣炸

有工寮可以休息！他曝工地實況「不必躲著吃飯」：拍照公審很無聊

台鐵便當有望上架外送平台！擬「80元便當＋20元飲料」成套販售

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

疫情多人猝死！醫師曝快樂缺氧症　血氧濃度90％異常還可「滑手機」

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

動力火車顏志琳Cover《飛鳥和蟬》　網友讚翻：是不是沒有極限！

防疫停課！媽媽在家帶2娃崩潰 爭吵、大哭天天來...網：要撐住啊

政院再推「10萬勞工紓困貸款」！網「不領情」：去年貸的才開始還

馬祖北竿機場航班取消！實測「今日起到6／14」都訂不到票了

遠距上課「學生確診數飆升」！學者揭2種可能：短時間很難下降

馬祖1人確診！北竿航班「即起至6／14全部取消」：縣府要求停飛

LIVE／雙北醫療瀕崩潰「台大快撐不住」　陳時中最新說明

北市82歲翁高燒39℃猝死家中　兒急衝醫院快篩陽性隔離中

跑車5小時「花300元加油只賺70元」　小黃運將崩潰：快餓死了！

大媽超商餐盒「每個摸一遍再放回去」　正義女識破原因氣炸

有工寮可以休息！他曝工地實況「不必躲著吃飯」：拍照公審很無聊

台鐵便當有望上架外送平台！擬「80元便當＋20元飲料」成套販售

日相撲力士被爆已婚出軌逼女粉絲墮胎　提380萬封口費要分手

Volvo XC90獲「最佳家庭用車」評選　安全、兒童座椅設計都出色！

特斯拉在陸建數據中心　同步開放車輛訊息查詢平台

傻眼！拖喝醉渣堯去刺青　《多情》黑道大姐附身壞示範

政院再推「10萬勞工紓困貸款」！網「不領情」：去年貸的才開始還

BNT疫苗不來台了？　沈富雄：蔡英文講得夠清楚了！別白忙

愛在疫情蔓延時～學習PEACE五部曲與愛之語　讓親子關係不被疫情擊敗

馬祖北竿機場航班取消！實測「今日起到6／14」都訂不到票了

遠距上課「學生確診數飆升」！學者揭2種可能：短時間很難下降

馬祖1人確診！北竿航班「即起至6／14全部取消」：縣府要求停飛

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

熱褲妹爬8公尺燈桿跳下　三重交流道塞爆

醫師預言這天開始趨緩　台灣將「做到這件事」

即／花蓮縣政府採購科員工確診！

上海復星可拿1.5億劑疫苗　阿中有興趣

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

唐鳳出手神救援！　醫檢師：謝謝大人立刻發功

台灣存在確診黑數！專家：重症率比日本高

校園染疫一天飆增47學生確診　創單日新高

「會被傳染」確診者拒2人一室　醫嘆：人性自私

柯文哲不忍了！金句狂炸...網讚：聽到想哭

癌末母離世眼角掉淚　兒急問：媽媽很痛嗎

放無薪假！他曬「6萬↑刷卡金」付不出

台中首例！3級警戒7人摩鐵開毒趴　市府下重手開罰410萬

台大無法再收病人！院長呼救：怕步SARS後塵

更多熱門

相關新聞

北韓退出世足資格賽　南韓升上小組第一

北韓退出世足資格賽　南韓升上小組第一

北韓宣布退出今年7月東京奧運後，北韓足協5月初再向亞足聯（AFC）表達不會參加6月在南韓舉行的2022卡達世界盃亞洲區資格賽。而根據多家南韓媒體報導，國際足總（FIFA）已經確認北韓在H組的前五場已完賽的比賽結果無效，該組排名也有所變動。

好消息！北市6勇消都未確診　

好消息！北市6勇消都未確診　

爸媽全染疫死　55天增加577名孤兒

爸媽全染疫死　55天增加577名孤兒

不限一人一室！北市專責病房將達1225床

不限一人一室！北市專責病房將達1225床

小黃載客率跌75％！交部擬祭補貼

小黃載客率跌75％！交部擬祭補貼

關鍵字：

新冠肺炎台灣疫情台大醫院鄭文燦支援雙北

讀者迴響

熱門新聞

熱褲妹爬8公尺燈桿跳下　三重交流道塞爆

疫情加重恐停班？陳時中表態了　侯友宜提2指標

爆「舌吻林心如」被封殺17年！《還珠》爾康變農夫

美女主播確診「繼續跟2歲女兒睡同床」！

快訊／發「1個月基本工資」？　紓困案通過時間點曝光

北市嬤狂咳堅強Call孫女　3天後染疫過世

快訊／再發3000元振興三倍券？　行政院最新回應

醫師預言這天開始趨緩　台灣將「做到這件事」

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

即／花蓮縣政府採購科員工確診！

柯文哲打破「一人一室」決策曝光　那一夜他戴N95口罩親巡ICU

上海復星可拿1.5億劑疫苗　阿中有興趣

停課不停班帶病毒給小孩？網揭1關鍵：更慘

快訊／中和工業區員工確診「多人接觸」　老闆下令照常上班

紓困4.0從優、從速　蘇貞昌裁示：企業薪資補貼直接2萬元

更多

最夯影音

更多
來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識
平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面