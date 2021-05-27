台鐵便當有望上架外送平台！擬「80元便當＋20元飲料」成套販售

▲台鐵便當受到疫情影響銷量大減。（圖／記者賴文萱攝）



記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全台，台鐵便當銷量暴跌5成，半個月來營收就減少354萬元，為拓廣業務，交通部台鐵局規劃與外送平台合作，擬以80元便當加上20元飲料販售。另外台鐵局將於近日再度推出醫護警消專案，提供醫護警消9折優惠與外送服務等。

台鐵附業營運中心副總經理陳文川表示，現在正在與外送平台洽談，在外送平台上架台鐵便當販售，初步規劃以80元便當加上20元飲料販賣。不過因為還未確定外送平台服務費收取模式，加上台鐵便當本來就是薄利多銷，因此還需進一步評估售價與上架時間、地區等。

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▲台鐵局將推出醫護警消專案，提供台鐵便當外送服務。（圖／記者賴文萱攝）

陳文川表示，目前已與平台方多次透過電話聯繫，不過還在等待對方提供資料，等到收到外送平台資料後，台鐵內部還要再研討，才能決定是否要進一步上架販售。

另外台鐵去年推出醫護警消專案，開放台北車站附近3公里內，符合身份者可叫外送服務，只要便當數量超過10個就可打9折，另外若持醫護警消識別證購買便當，也可享有9折優惠，去年實施此方案期間共售出23555個便當，考慮到近期疫情嚴峻，台鐵將再度推出此方案，為醫護警消打氣。