時力黨團提紓困展延10大聲明　「防疫照顧假給薪」列第一優先

▲時力黨團提紓困展延10大聲明，將防疫照顧假給薪列為第一優先。（圖／記者姜國輝攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，行政院會日前通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，再次提高紓困振興特別預算上限至新台幣6300億元，立法院將在31日加開院會完成三讀。對此，時代力量黨團提出十大聲明，包括防疫照顧假適用對象應擴大、全面免費施打疫苗、強化貸款補助與金融協助等。

行政院會13日通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，再次提高紓困振興特別預算上限至新台幣6300億元，並將特別條例期限延長至2022年6月30日，草案將函請立法院審議。

立法院長游錫堃將於27日上午召集朝野協商，研商行政院函請審議《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條及第19條條文修正草案」相關事宜。

對此，時代力量黨團26日就「防疫應變」、「疫苗」、「產業紓困及基層保障」等三大面向，分別提出十大聲明。

在防疫應變部分，時代力量黨團主張，防疫照顧假適用對象應擴大，並應給予適當津貼；檢討托育費用負擔，加強學生停課後配套及放寬遠距心輔措施；擴大篩檢量能，補足人力、設備與物資；整合區域防疫物資、醫療資源現況，強化跨區醫療支援網絡；警消醫護一線人員應有防疫津貼，給予適度休息與臨時住所。

在疫苗部分，時代力量黨團也主張，全面免費施打疫苗，防疫及維持社會運作第一線人員優先施打；儘速採購疫苗，做好大量接種疫苗相關準備。

在產業紓困及基層保障部分，時代力量黨團則主張，內需產業衝擊嚴重，強化貸款補助與金融協助；企業紓困應以維持不裁員作為補助或貸款要件；紓困不應僅以團體為補助對象，應納入有勞動事實的自然人。

立法院已在25日發出黨團協商開會通知，排定27日上午進行協商，並備註配合防疫需求，協商現場落實人數控管、實施實名制，請相關單位審酌指派列席人員。

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