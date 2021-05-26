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南投男2度光顧「東方紅」　傳染鏈再+1確診！草屯今首設快篩站

▲南投縣政府公布2名最新確診者足跡圖，其中1人屬「東方紅」傳播鏈。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府公布2名最新確診者足跡圖，其中1人屬「東方紅」傳播鏈。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣25日新增2例新冠肺炎確診病例，其中一位草屯鎮55歲男子（案5450）曾在八大行業停業前2度光顧「東方紅時尚會館」，使得該傳染鏈再添1人達到9人；而另一名確診者（案5449）也是草屯人，南投縣政府表示，26日將針對草屯鎮啟動全縣第一個社區篩檢站，防堵草屯社區感染疫情繼續擴大。

南投縣長林明溱25日下午3點半偕副縣長陳正昇、衛生局長黃昭郎、教育處長陸正威、新聞及行政處長林琦瑜召開記者會，針對嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）最新病例和相關防疫作為提出說明，包括疫苗採購、新增疫例足跡、科大專案篩檢成果、社區篩檢進度和各級學校停課延長等重點。

南投縣衛生局長黃昭郎指出，南投縣於16日公告八大行業停業，案5450的草屯鎮55歲男性病例是在8日、12日赴東方紅會館，期間曾於9日晚間7時至9時於「六扇門時尚湯鍋（草屯中山店）」與4名家人聚餐，23日和24日上午分別去過大觀市場和第一銀行，其餘多為固定的上下班行程。

▲南投縣政府公布最新確診者足跡圖，其中1人屬「東方紅」傳播鏈。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投縣政府公布最新確診者足跡圖，其中1人屬「東方紅」傳播鏈。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府公布2名最新確診者足跡圖，其中1人屬「東方紅」傳播鏈。（圖／南投縣政府提供）

黃昭郎表示，案5450男子因媒體報導東方紅傳染鏈疫情，24日自行至醫院採檢，當日就確診，屬輕症至無症狀；其職場密切接觸的2位同事於25日採檢、尚在等待結果，其他家人均已查明並採檢，居家隔離中。

案5449的草屯鎮58歲男性則是因自覺嗅覺異常、鼻塞不適，就醫後醫囑採檢確診，目前由醫院收治中，唯一同住者居家隔離中；從足跡圖看來，他17日至23日間曾到草屯HONDA汽車修配廠對面攤販買早餐、在便當店買午餐，也會到便利商店買菸、到藥局買藥，或是待在家中，無法看出明確傳染鏈，尚待進一步疫調釐清。

▲南投縣草屯鎮案5449足跡圖。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣草屯鎮案5449足跡圖。（圖／南投縣政府提供）

黃昭郎說，縣府環保局除對草屯繼續加強進行消毒工作，26日將在草屯鎮中山里集會所廣場設置全縣第一個社區篩檢站，篩檢時間為下午2時到4時，凡與最近確診病例足跡有重疊者、自覺有嗅覺異常等身體不適症狀，或曾到東方紅時尚會館消費的相關人員，都可持健保卡身份證、全程配戴口罩前往篩檢。
 

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