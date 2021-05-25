前「東方紅」姊妹店偷營業被警方查獲　林明溱震怒：斷水斷電吊照

記者高堂堯／南投報導

全國防疫三級警戒，南投縣府已於5月16日公告八大行業和各類高風險場所停止營業，但草屯鎮「東方紅」按摩女疫情引發不肖業者明關暗開、公權力不彰的質疑，而另一家曾為姊妹店的「泰晶悅養生館」，昨又被警方查獲有人趁夜上門消費，南投縣長林明溱今震怒表示：「斷水斷電，還要吊銷營業執照！」

▲草屯泰晶悅養生館偷營業被警方查獲。（圖／記者高堂堯攝）

▲紅圈中男子趁夜前往草屯泰晶悅養生館消費。（圖／記者高堂堯翻攝）

草屯警分局指出，日前接獲民眾檢舉，指草屯鎮「泰晶悅養生館」門口張貼「頂讓」公告，卻疑似為掩護違規營業情形，隨即派員查訪、埋伏守望蒐證多日，終於掌握21日深夜11時許有一名男子開車前來、進入該店消費。

警方昨（24）日通知這名設籍台中的男子到案説明，該男坦承當晚的確有進入該店消費，事前是透過line聯繫業者，安排小姐按摩服務；草屯分局表示，對業者渺視政府政令的囂張行為，除依違反《傳染病防治法》函報主管機關裁罰，並報請南投縣政府予以斷水斷電勒令停業。

▲草屯泰晶悅養生館以line與顧客聯繫、安排按摩女服務。（圖／記者高堂堯翻攝）

日前曾有媒體報導和社群訊息指出，「東方紅」業者在南投不但擁有5家連鎖店，按摩女還有互相支援的情形；南投縣警局長呂新財昨指出，東方紅薛姓業者目前僅擁有東方紅和「新都會時尚會館」，其餘3家已轉手，其中一家「月亮河休閒養生館」即為改名後的「泰晶悅養生館」。

南投縣長林明溱今天召開疫情說明記者會時，從現場媒體提問得知還有八大行業場所暗中營業，神情略顯訝異，隨即「硬起來」指示將該養生館斷水斷電，以及吊銷執照。

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