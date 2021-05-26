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停課撞期末考、疫情衝擊大學指考！教育部下午邀22縣市開視訊會

▲▼ 教育部大門 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部稍今下午將邀集22縣市局處長視訊會議，針對110年度大學入學指定科目考試防疫作為協助，及因應疫情延長停課採居家線上學習精進作為等議題，進行交換意見。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

全國各級學校停課將持續至6月14日，而該期間為各校期末考，不少老師家長擔心期末考應如何因應？另外大學指考也將近，師生擔心是否如期舉行？教育部稍早指出，今（26日）將邀集22縣市局處長視訊會議，會中將針對110年度大學入學指定科目考試防疫作為協助，及因應疫情延長停課採居家線上學習精進作為等議題，進行交換意見。

因疫情嚴峻，為降低學校群聚風險，教育部宣布全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至6月14日止。教育部長潘文忠指出，針對高中以下學校畢業考、期末考與補考，教育部說明，國小六年級、國中九年級及高中三年級學生畢業考、期末考與補考，可採多元方式進行評量。但不少家長質疑「何為多元方式進行？是否影響學生在校成績？」

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另外，7月3到5日舉行的大學指考也正要報名，報名日起從18日到27日止，要求考生在期限內辦理報名並繳費，逾期不受理，但如今面臨高中停課，相關報名作業產生困難。

對此，教育部表示，今日下午將邀集22縣市局處長進行視訊會議，主要針對110年度大學入學指定科目考試防疫作為協助，及因應疫情延長停止到校上課採居家線上學習精進作等議題會商交換意見。
 

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