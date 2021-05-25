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違禁騎車攻七彩湖還罵管理員「幹X娘」　女車友與南投林管處互告

▲南投林管處規定，民眾經丹大林道前往七彩湖前須受登記檢查。（圖／林務局南投林管處提供）

▲南投林管處規定，民眾經丹大林道前往七彩湖前須受登記檢查，圖非當事車友。（圖／林務局南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

彰化縣林姓女子日前與丈夫和友人赴南投信義鄉騎單車挑戰自我，經丹大林道成功攻上七彩湖，但在回程時與林務局南投林管處二分所管制站管理員發生衝突，事後向媒體投訴該管理員在她通過大門時，惡意關上鐵門夾傷其手臂、要價13萬的單車也壞損，氣得當場怒罵三字經，並提出傷害和毀損告訴。

南投林管處回應，丹大林道目前山路破碎、地基淘空、落石不斷而禁行機動車輛，林女一行人中有一台電動自行車，不但無視管理員告知禁令，強行上山；下山時又無意遵照規定登記受檢、欲驅車強行通過時才被鐵門夾傷，也不接受管理員道歉，反辱罵「幹X娘」，因此也向林女提告。

林女向媒體投訴指今年228連假時，與丈夫和友人挑戰丹大林道和七彩湖路線但回程要通過大門時，管理員卻惡意將電動鐵門關上，她反應不及、右手臂連被夾到2次，導致瘀青，痛憤交集下怒嗆「幹X娘」、「手快斷了」，管理員才將門打開；昂貴的單車也掉漆損壞，維修費花了1萬多。

▲南投林管處規定，民眾經丹大林道前往七彩湖前須受登記檢查。（圖／林務局南投林管處提供）

▲南投林管處規定，民眾經丹大林道前往七彩湖前須受登記檢查，圖非當事車友。（圖／林務局南投林管處提供）

南投林管處澄清，林女在2月27日上午與另2名男性山友分別騎3台自行車（含1輛電動自行車）欲進入路況極差的丹大林道，考量到登山安全並避免造成山林環境負擔，二分所值勤管理員當時告知進行電動車輛、無法放行，但當天山友眾多、鐵門未及關閉，林女一行人竟趁管理員不注意時闖入，強行上山，管理員勸阻無效。

南投林管處表示，3月1日下午二分所值勤管理員僅1人，為管制進出而將鐵門關至1人可進出的寬度，在進行其他山友登記檢查時將鐵門緩慢關閉時，林女等3人剛好下山，卻無減速受檢之意，企圖趁亂闖過時不慎撞擊鐵門；管理員見狀急欲開啟鐵門時，卻誤觸鐵門關閉鈕而夾傷林女，旋即開門並致歉，林女仍憤而辱罵「幹X娘」，事後對管理員提告刑事傷害、求償管理員36萬元。

南投林管處指出，林女當著在場許多山友面前高分貝辱罵「幹X娘」等髒話，已侮辱正在依法執行職務的管理員，並使人格受到貶損，故將現場蒐證資料委由律師進行妨害公務和侮辱公署告訴，以維護機關尊嚴及同仁權益。
 

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