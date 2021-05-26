台南藍軍要求黃偉哲超前部署「方艙醫院」　串連地方首長購買疫苗

▲國民黨台南市議會黨團議員，要求台南市長黃偉哲超前部署「方艙醫院」，並籌組地方首長購買疫苗聯盟，買疫苗台南人自救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內新冠疫情大爆發，台南市議會國民黨團怒轟民進黨，防疫全權由中央掌控，卻用一個「校正回歸」甩鍋地方，又用「綠色認知作戰」槍口對準台灣百姓，缺疫苗控制病毒，連美國周刊TIME和亞洲週刊都看不下去，公然打臉台灣吹牛。

國民黨團指出，面對越來越多的輕症患者死於家中和高級檢疫所，黨團要求台南市政府超前部署「方艙醫院」，並串連地方首長籌組聯盟，自行購買疫苗救市民，民進黨中央不做的地方超前做。

國民黨團書記長李中岑、議員蔡淑惠、方一峰、李鎮國、蔡育輝、王家貞指出，亞洲週刊針對台灣防疫做專題深度探討，得出8個結論分別是；缺乏危機誤判形勢、防疫雙標疫苗短缺、大內宣讓民眾防疫鬆懈、立委施壓專業淪喪，最重要的是執政民進黨心中沒有人民，沒想到民進黨看到這篇文章不但不痛定思痛，反而用一貫伎倆說是打擊士氣影響防疫，面對美國周刊TIME打臉台灣吹牛，民進黨這個雙標黨卻不敢回擊回去。

國民黨團嗆，民進黨執政無能防疫無方，就開始轉移焦點，抓假新聞假訊息槍口對準台灣百姓，有台南市民傳戴口罩要開罰被移送。這位市民又不是傳甚麼有人確診的訊息，不戴口罩六都都直接開罰，只有台南還在勸導，況且這是台南市政府上午和下午發出不同的訊息誤導，為何台南鄉親要被移送？民進黨網路社群中心副主任的老公，林瑋豐冒充大陸攻擊疾管家，栽贓陷害散布假消息，雙標民進黨為何不立刻移送？

國民黨團表示，國人現在共同的敵人是新冠病毒，黨團已善盡監督職責，多次提醒台南市府要防堵疫情漏洞，現在員林養生館傳疫，也請注意萬華茶室女是否往南轉移陣地？在此疫情已擋不住關頭，防疫和治疫就該齊頭並進，中央無能壓垮前線作戰辛苦的北部醫護，民調大力支持方艙醫院，新北市和台北市政府已學習國外經驗，輕症將在方艙醫院治療，醫院留給中重症患者，黃偉哲市長是公衛碩士，更應超前部屬方艙醫院，讓新冠患者都能獲得分級分流妥適的治療。

國民黨團更要求黃偉哲市長聯合地方首長籌組聯盟，用盡洪荒之力自行採購疫苗，眼看歐美國家疫苗注射率一直提高，準備重新開啟國界讓施打兩劑疫苗的人士可以自由進出，反觀民進黨中央卻讓人民無疫苗可打，在此生死存亡之際，金門要申請自購疫苗，南投也要跟大陸採購德國BNT輝瑞疫苗，既然面對可怕多變的新冠病毒只有施打疫苗才能緩解，請台南市的大家長黃偉哲，出面串連地方首長自購疫苗，台南人民的命台南人自己救，絕不容民進黨政府拿台灣人民寶貴的生命作為政治鬥爭籌碼。

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