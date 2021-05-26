中央說還有疫苗！台北醫「秀執照求救」：第一線真的沒得打

▲全台疫苗短缺，第一線醫護首當其衝。圖為新冠肺炎快篩採檢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃君瀚／綜合報導

全台疫情三級警戒，又以雙北病例最多，台北市長柯文哲昨（25）透露，北市衛生局疫苗短缺，「只剩2瓶、可打20人」；中央流行疫情指揮中心則反擊，北市醫療院所疫苗尚有7000多劑。今（26）日有醫師秀出執業執照求救，指醫院已超過一周沒疫苗，「第一線醫護真的沒得打」！

醫師網友NVCat今日中午在PTT發文，向指揮中心指揮官陳時中喊話，提到台北市第一線醫護沒疫苗可打，這狀況已經一周，「就真的沒得打啊」！他說，目前醫院收治不少確診病人，設備、空間、人力都吃緊，盼中央不要只忙著打口水戰，「大家都是在拼命的，公文可不可以跑快一點？」

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▲台北醫生秀執業執照。（圖／翻攝PTT）

柯文哲25日下午出席防疫記者會，關於北市剩下多少疫苗且是否足夠？柯文哲25日表示，由於這幾天要求負責防疫專責病房的醫院人員盡量打，「事實上我明白講，目前衛生局只剩下2瓶，可以打20個人。」中央要慎重思考，目前疫情狀況，疫苗才是解決方案，所以到底疫苗何時來，這很嚴肅題目，「如果有國際上現貨要考慮，因為拖下去不是辦法，我不認為疫情狀況可以拖到8月底，恐怕要大家想一下。」

面對柯文哲的言論，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥25日傍晚回擊，截至24日，台北市醫療院所仍有約7300多劑未用，是全台最多的，不清楚柯文哲說的2瓶是否沒算入醫療院所數量，而是指衛生局尚未配送的疫苗數量。