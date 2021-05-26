美國Costco可打疫苗還3種任選 　王鴻薇酸：陳時中去掃貨好了

▲陳時中昨天談及警察染疫還一度哽咽，引發熱議。（圖／翻攝疾管署畫面）



記者黃巈禾／台北報導

台灣新冠肺炎確診數破4千，美國Costco（好市多）可打疫苗，而且還有3種疫苗可選擇，輝瑞疫苗供12至17歲者接種，莫德納和嬌生疫苗供18歲以上施打，引發熱議。對此，國民黨台北市議員王鴻薇諷刺地說，衛福部長陳時中直接去Costco掃貨好了。

王鴻薇26日在台灣表示，台灣到底何時才有足夠的疫苗，陳時中開兩張支票，即使沒變成芭樂票，8月累計也只有1270萬劑，還是不足，美國疫苗已經多到Costco都可以買到疫苗，且莫德那、輝瑞，嬌生三種任君選購，「看到這，有沒有一點鼻酸。一年多來，一直說Taiwn can help，如今，誰來help Taiwan。這個世界，真的不公平。」

王鴻薇指出，韓國總統文在寅和美國總統拜登會面，達成半導體換疫苗共識，美韓之間成為疫苗夥伴，世衛組織正在開大會，之前友好台灣的國家除了口惠之外，沒讓台灣重返WHA，甚至也沒正視台灣缺乏疫苗，只有嘴巴上的虛偽，沒實質幫助朋友。

王鴻薇提到，南投縣長林明溱要引進德國BNT疫苗，中央不放行，綠媒如鯊魚嗜血，連德國BNT疫苗都抹紅成「中國疫苗」，但問題是，台灣人需要疫苗，「陳時中說應該由中央統籌疫苗，你倒是統籌出來給大家打疫苗啊！」