南投縣想從上海復星買30萬劑輝瑞！指揮中心：有心就來申請藥證

▲疫情指揮中心記者會。（圖/疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

南投縣長林明溱今（25）日再度向中央喊話要求開放授權地方購買疫苗，表示已與代理商「上海復星醫藥」接洽過，準備動用2500萬預備金購買30萬劑德國BNT輝瑞疫苗，免費供縣民施打。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回應，南投縣至今未與中央聯繫，且上海復星並未申請藥證，如果有心對台銷售，應該先透過台灣藥廠送件，不要只在媒體上放話。

中央流行疫情指揮中心日前接獲COVAX分配第二批的41萬劑AZ疫苗，預計明日完成檢驗封緘。指揮官陳時中今（25）日說明，再過2天，41萬劑疫苗就會開打，會先管控給第一線風險人員。另也宣布，新冠疫苗分批到貨，6月有200萬劑，8月底可達到1000萬劑，希望供應廠商按照時程供應。

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不過，包含金門、南投縣紛紛提出自購疫苗，南投縣長林明溱今（25）日再度向中央喊話要求開放授權地方購買疫苗，表示已與代理商「上海復星醫藥」接洽過，準備動用2500萬預備金購買30萬劑德國BNT輝瑞疫苗，免費供縣民施打。

指揮中心副指揮官陳宗彥指出，目前沒有接獲地方對指揮中心聯繫疫苗相關業務；發言人莊人祥直言，上海復星並未申請藥證，如果真有心要賣疫苗給台灣，應該就趕快主動來向台灣申請藥證，而非只是透過地方政府發一個文，或在媒體上放話。

陳時中下午於記者會中對相關議題回應時重申「整體疫苗戰略是由指揮中心來負責」，「有什麼樣的訊息都可以提供，我們會加以研判」。