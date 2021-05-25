直擊21死事故地！　「跑在地獄的馬拉松」地貌崎嶇有懸崖

記者任以芳／綜合報導

甘肅景泰山地馬拉松事故造成21人死亡，其中，在窯洞裡拯救6名選手牧羊人朱可銘再次回到事發地「黃河石林國家公園」。只見現場山路崎嶇，多為羊腸小道行走不變，山頂還有懸崖，風力非常大，打在臉上還會痛。由於，天氣變化實在太大，當地人都十分敬畏這個地方，甚至夏天上山還要穿保暖衣物，更何況是穿著輕便的比賽選手。

▲ 「黃河石林國家公園」地貌複雜不輸戈壁灘。（圖／翻攝 中新社）

《中新社》影片顯示，牧羊人朱可銘帶著媒體記者重回現場，即使豔陽高照，一路上狂風不停地吹，讓人感覺臉頰都十分刺痛，這只是日常天氣。

「黃河石林國家公園」地貌複雜不輸戈壁灘，放眼望去幾乎沒什麼植物、樹木，都是裸露的岩石，還有很多小路十分從義迷路。爬到山頂後還有看不見得懸崖，十分危險。真的很難想像，這裡才剛舉行馬拉松賽，172人在此地迷路、失溫、甚至路倒慢慢死去...。

▲牧羊人躲窯洞救6位選手 。（圖／翻攝 中新社）

回憶當時，牧羊人朱可銘在窯洞內休息，當聽到求助聲後，心想「這麼冷的天，還有人參加比賽嗎？」循聲走出了窯洞，看到有人跑過來。

朱可銘說，還好窯洞裡留有一床棉被讓選手保暖，想起石縫裡還有火柴，於是立刻生火拯救選手性命。可惜等到救難人員來時，已經有3人失去生命跡象，大陸頂尖越野跑頂尖選手梁晶是其中之一，在窯洞中慢慢失溫死去。

▲參加越野馬拉松賽的選手聚在一起維持體溫待援。（圖／翻攝澎湃新聞）

另外，《中國新聞週刊》報導指出，被其他牧羊人拯救的還有幸運生還的資深跑友劉喜兵，遇險的地方同樣是在CP2至CP3路段，因為一路都是陡峭的石頭山，使得參賽者「後退比前進更難」。

狂風暴雨之下，他被一陣風刮倒後失去了意識昏迷，也不知道怎麼被救的。直到當天晚上7點左右，劉喜兵被當地牧羊人所救，「那時他已失溫、口吐白沫，還好搶救回來了。」

▲甘肅馬拉松參加選手都是輕裝上陣 。（圖／翻攝 中新社）

據了解，有經驗的賽手，會根據自己的需求去分配和攜帶物品。劉喜兵去年曾參加黃河石林百公里越野賽，對該地情況不陌生。當時，跑完全程用時13個小時，參照用時情況，劉喜兵今年帶上了保溫毯、哨子和頭燈等必需品，輪換衣物等物品存放在CP6補給點。

談到當天22日比賽，劉喜兵印象裡「活動主辦方在賽前並沒有通報過當天會有突發的天氣情況。」這個關鍵訊息，也是其他生還選手內心最大質疑。目前相關單位持續調查，還給無辜遇難者和家屬一個答案。