跑過88場馬拉松也遇難！　雲南好手永遠失約..孩子等不到生日蛋糕

▲ 甘肅馬拉松比賽多人失溫、口吐白沫，造成21死。（圖／翻攝上游新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸甘肅馬拉松賽造成21人死亡，不只多位頂尖選手遇難，還有許多業餘愛好者也死於這場意外。其中，來自於雲南跑圈知名選手雙龍，有88場馬拉松和7次越野跑經歷，原訂比賽後回家補慶生，卻永遠長眠異地。他的妻子楊女士說，沒想到夫妻倆再見面是在殯儀館，意外怎麼發生的，至今主辦方沒有回應，讓人無法接受。

《網易》報導指出，選手雙龍出事的那天是22日，前天21日正是他40歲的生日。比賽結束後，楊女士一直聯繫不上丈夫，第一次接到官方電話，丈夫不在遇難選手名單中。第二通電話打來，「什麼也沒說，要求過去一趟。」這時楊女士感覺要出大事了。

抵達現場後，天人永隔。楊女士傷心的說，「我在殯儀館見到他時，他身上幾乎沒有什麼傷痕，走得很安詳，他是失溫冷死的。」至於，丈夫在賽道中是如何倒下、失溫昏迷被救援隊發現，她都未聽人說起過，只是聽說，丈夫跑在前面，很多人的前面。

▲雲南跑圈知名選手雙龍也遇難 。（圖／翻攝 跑步維生素）

報導稱，楊女士表示，丈夫比賽當天打來說，週日回家補慶生，那次通話成了永別。「現在兩個孩子都還不知道爸爸遇難的事情。他們很小，一個快9歲，一個快6歲。出事前一晚，兩個孩子都在問，爸爸星期天會回來嗎？」

遇難的雙龍是昆明一名公務員，身高一米八，十分熱愛運動，擁有88場馬拉松和7次越野跑經歷，在雲南馬拉松圈名氣算是響噹噹的。雙龍的好友透露，「為了參加甘肅賽事，可以和圈內的一眾大神同場競技，他非常興奮。」一年多前開始鍛鍊體重，控制體脂率，競技狀態應該是非常好的。

▲意外發生地點，地形複雜都是裸露石地。（圖／翻攝 網易）

如今，親友開始提出質疑，發生意外後，為何不中止賽事？對於丈夫的遇難，楊女士認為，「主辦方為什麼沒有做好應急保障預案？等人出事了，救援隊趕到出事點已經是好幾個小時以後了，那時候人已經遇難了。」

楊女士進一步質問，自己曾去看過比賽的賽區。「當時我站在山下看，賽區基本是荒涼的戈壁，地勢陡峭，有些地方還是山崖，如果出現極端惡劣的天氣，選手們根本連躲的地方都沒有。而且當時已經出現了極端惡劣的天氣情況，也有選手求救了，組委會為什麼不立即中止比賽？」

儘管，甘肅政府下令徹查相關單位以及主辦方，再多質疑也換不回21條寶貴生命。