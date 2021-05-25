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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

因應面對疫情衝擊　謝國樑向市政府提出「預支」建議

▲▼國民黨你越黑我越挺記者會,策略小組謝國樑委員。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨前立委謝國樑。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

全台疫情持續升溫，為防堵疫情擴散，疫情指揮中心擬延長三級警戒，民眾生計將受到衝擊。對此，前立委謝國樑25日於臉書發文，建議基隆市政府可規劃5到10億預支金計畫，針對因疫情受影響的攤商店家，提供業者申請預支金度過眼下難關，待疫情平復後，商家再透過其商品、勞務為對價返還給市府，同時市府可將該物資提供給弱勢團體或學校，達到市庫無損、紓困業者同時照顧弱勢的三重目的，形成善的循環。

謝國樑表示，已有很多業者向他反映因為疫情影響，民眾非必要都減少外出消費，更因避免感染而不敢在店內用餐，導致許多商家、餐廳、小吃店生意大受影響，不僅業者營收銳減，更導致員工恐面臨無薪可領的窘境。

謝國樑建議，在中央尚未針對此次疫情提出具體紓困辦法前，市府可以「預支商品勞務」的概念，提供5到10億的預支金讓業者申請以解燃眉之急，待疫情過後，業者再以其勞務或商品為對價返還給市府，市府進而運用該勞務、商品，針對弱勢家庭、團體及學校進行關懷補助，這與既有的無對價紓困概念不同，而是有相當對價的「預支」概念，因此對市府財政不會造成額外負擔。

謝國樑舉例，以市府編列10億經費作為預支金，申請金額上限為10萬元，則可幫助基隆1萬個業者度過這次疫情難關，今天便當業者申請10萬元預支金，當疫情解除後，便當店以10萬元的便當（勞務、商品）返還給市政府，市府可將這些便當發送給弱勢家庭、團體，如此並未平白增加市府財政支出，同時減緩業者壓力，還可照顧弱勢族群，形成三贏的善性循環。

謝國樑強調，「預支金」概念，與行政院6,300億的紓困計畫不衝突，而是魚幫水、水幫魚相輔相成，本質上是向業者預支他們的商品、勞務，是有相當對價的關係，也讓民眾多了一項選擇。

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