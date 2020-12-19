被搭訕差點轉身就走！謝國樑下秒哽咽讚奇遇：你就是我一直找的人

▲謝國樑（左）與詹斯敦（右）奇蹟巧遇後成為摯友，共同出書《千分之三的意義：兩位聽損兒爸爸一起攜手走過的成長路程》。（圖／聯經出版社提供）

記者林育綾／台北報導

台灣每年新生兒中，約「千分之3」左右機率有先天性聽力受損問題，而他們的孩子都遇到了。謝國樑自認一路順遂，從未有過慌亂到失去分寸，直到女兒小愛的耳朵確診極重度聽力受損，讓他徬徨到有段時間常躲起來哭，哭了100多天，在不知道向誰求助時，某天在雅文基金會電梯口被詹斯敦叫住，他坦承當下並不想被人知道自己的脆弱，差點要轉身離開，下一秒卻感激這奇蹟的巧遇，對詹說，「你就是我一直在找的人！」

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▲謝國樑（中）在新書分享會上回憶往事，仍止不住淚水。（圖／記者林育綾攝）

謝國樑今（19）日在新書分享會上回憶往事，仍止不住淚水，哽咽說「我過去就是這樣一路哭了3年，但現在的淚水多半是感恩的淚水」。他提到，自己一路以來都十分順遂，很少失敗，無論是求學、從政，到後來跨足影視娛樂界，都充滿自信也很成功，直到女兒誕生3個月後確診極重度聽損，讓他備受打擊。「醫生原本說可能是羊水堵住，之後要再複檢，我當時也沒想太多，只是自信覺得，謝國樑的女兒怎麼可能會有問題？」

而當時他的母親也正好因病開刀，種種因素加起來讓他極其不安，常常晚上一個人在房裡掉淚，不知道向誰求助。後來在小愛5、6個月大的時候，他帶著小愛到雅文基金會開始上課，謝國樑表示，這麼早就讓孩子上課，不是為了希望她將來上台大，而是她的聽力有問題，需要及早治療避免錯過黃金期，但那時候慌到也不敢告訴任何親朋好友。

即使知道小愛可能接受開刀、復健好轉，但儘管求助再多醫療建議，甚至瘋狂上網爬文，找尋更多成功案例，仍難掩內心的質疑和徬徨；加上治療過程裡有很多「岔路」，包括能不能開刀、找誰開刀、在哪裡開刀，開刀之後的復健過程誰能幫忙，諸如此類種種，都是身為父母必須為孩子做的抉擇，「每個抉擇都可能會影響孩子的一生」。

因此從8月確診到11月，整整100多天，謝國樑形容自己「像是在迷宮裡探路」，找出口找得很辛苦，卻遲遲苦尋無果，直到在雅文基金會大門電梯口被詹斯敦（Shelton)叫住，原本差點想轉身就走，後來感動說，「引領我找到出口的人終於出現，這件事情總算有了結果。我找到了，他就是我要找的人！」

▲兩人當時在雅文基金會的沙發巧遇。（圖／聯經出版社提供）

詹斯敦以他的視角分享，自己的兒子衛斯理出生時聽力篩檢就沒有過關，當時跟謝國樑一樣，以為是羊水堵住了，後來被醫生判定為最高級數的「極重度聽力障礙」。而根據台灣聽損協會形容，一般人正常呼吸的聲音約10分貝，講悄悄話或耳語約30分貝，談話的聲音大約是50分貝至60分貝；而極重度聽損的人，只有當聲音達110分貝以上，如同飛機起飛時引擎聲量的狀況，他們才聽得見。

「換言之，他的世界從出生之後就是安靜無聲的。我用手把耳朵摀住，都還聽得到嗡嗡作響的聲音。沒有聲音的、衛斯理的世界會是什麼樣子呢？我無法想像。」詹斯敦更說明，聽障雖然無損智力，卻會連帶影響智能發展。因為聽覺是接受訊息、發展認知能力的管道，「如果孩子聽不見，在學習的路上就會受到侷限，導致抽象思考及語文能力的發展遲緩，最終影響正常社交能力，造成學習成就與人際關係上的阻礙」。

因此聽損的孩子，必須及早確診及早治療，才不會錯過6歲前的學習黃金期太多。「簡單來說，這是場與時間賽跑的治療競賽，也因此每對父母在摸索治療的路程上一定都是焦心如焚的，因此在雅文很常看見神色鬱悶的家長」。那時候詹斯敦並不算認識謝國樑，只是兩人有許多共同好友，「而且從半年前開始，這名字一直在我臉書上被朋友提及」，因此那一天坐在雅文電梯口的沙發上，他看見張國樑抱著女兒，忍不住出聲叫住他。

謝國樑被叫住後，詹斯敦發現。他的眼神很無助，也很緊張，似乎也不希望被人發現身在這裡，「就好像前陣子的自己」，所以他主動告訴謝國樑，「我是詹斯敦，這是我兒子衛斯理，8個月前開完刀，他現在一切都很好，你要放心。」而謝國樑聽了之後也哽咽對他說，「我可以留下你的聯絡方式嗎？你就是我要找的人！」

▲謝國樑（右）與詹斯敦（左）後來成為陪伴彼此走過幽谷的摯友。（圖／聯經出版社提供）



謝國樑坦承，那時候帶小愛去上課總是匆匆忙忙，也下意識地不想遇到認識的人，只是徬徨地跟著醫生建議，持續帶小愛上課、持續復健，等待小愛再長大一點再做相關檢查，再決定是否開刀，「但沒人告訴我下一步會不會變得更好」。

他回想，那時候聽到身後有人喊了一聲他的英文名字「George」，回頭第一個念頭是「我不認識他」，第二個念頭則是「想要立刻轉身離開」；但工作的習慣讓他停下腳步打招呼，而詹斯敦果然問了他為什麼在這裡，「我不想回答，臉上或許帶著一絲尷尬。詹斯敦反應也很快，如同他說的，他很主動、熱情的告訴我，有關衛斯理的情況，看著他那麼願意分享的樣子，我的心防，瞬間便被卸去7、8成。」

他越聽，得到的訊息越正面，也發現「這不就是我期望小愛在未來一年之間能順利發展的路嗎？我怎麼運氣這麼好巧遇這樣的人，主動來告訴我這些呢？」



▲謝國樑與詹斯敦新書《千分之三的意義：兩位聽損兒爸爸一起攜手走過的成長之路》，陳書榕撰文。（圖／聯經出版社提供）

兩人的友誼從那時起展開，互相陪伴彼此走過黑暗幽谷；而小愛後來也順利開刀，復健之路良好。他們回想發現，「這巧遇不是偶然，而是上天巧妙的設計，這段際遇背後也有其非凡的意義」。兩人後來也一路跟許多相似情況的爸媽分享，如今更共同出書《千分之三的意義：兩位聽損兒爸爸一起攜手走過的成長路程》，期望鼓勵更多這樣的家長，版稅全數捐給雅文基金會。

謝國樑還說，現在雅文那張沙發已經不在了，所以如果不是那時候，現在也遇不到，回想起來真的是奇蹟的相遇！詹斯敦也說，沒想到當時自己能夠帶給謝國樑這麼大的力量，因此也希望跟他一起將這一路來累積的經驗和力量延續，這份力量，帶給更多家長鼓勵。

▲謝國樑在2017 年的最後一天帶家人去看詹斯敦一家，瞭解衛斯理帶電子耳的生活狀態。（圖／聯經出版社提供）

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