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中低收入染疫家計雪上加霜　謝國樑提3建議：加強補助到痊癒

▲前立委謝國樑。（資料照／記者李毓康攝）

▲前立委謝國樑。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對政府祭出的紓困措施中，未對中低收入戶或弱勢家庭提出具體因應措施，國民黨前立委謝國樑19日提出3點建議，其中包括，若有染疫者為中、低收入戶，政府應加強補助至該人痊癒。至於為何有這些想法？謝國樑解釋，基隆弱勢比例較外縣市多，因此希望基隆市府提出具體的補助救濟，讓所有人能共度難關。

謝國樑19日在臉書寫道，這幾天，除了接到不少家長反映停課、遠距教學的訴求外，他也和不少商家朋友電話聯繫，關心商家們防疫上所遇到的問題，看有沒有能提供協助的地方。

「其中就有廟口攤販老闆表示，廟口夜市率先響應市政府防疫措施，整個廟口夜市暫停營業一星期，雖然對收入造成一定的影響，但為了有效降低疫情擴散的可能，生意暫時停擺免強還能承受，但攤位老闆也提到一個市政府沒有注意到的問題，的確很值得市政府相關單位重視。」

謝國樑指出，因為防疫需要，現在有很多公司行號、店家或攤販都暫停營業，沒有人敢保證這暫停鍵多久才會解除，隨之而來的可能會有業者無法繼續經營而倒閉，對此財政部已針對業者提出稅務紓困措施；不過，員工將面臨失業的困境，尤其是中、低收入戶或弱勢家庭，家計勢必更是雪上加霜，這部分卻尚未看到政府有具體的因應措施。

接著，謝國樑提出3點建議：1.受薪民眾因疫情衝擊導致收入中斷者，提供適當補助；2.中、低收入戶若有染疫者，加強補助至痊癒；3.啟動染疫者家庭輔助系統，針對家中無人照顧的小孩提供照護服務。

謝國樑解釋，因為相較外縣市，基隆弱勢民眾的比例較多，這時候急需啟動社福照護系統，希望市府相關單位，儘速針對因疫情受到衝擊的民眾，尤其是中、低收入戶家庭，提出具體明確的補助救濟，發揮愛民如子、人飢己飢的精神，讓所有人能共度難關。

▼謝國樑19日臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／George Hsieh）

▼謝國樑19日臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／George Hsieh）

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