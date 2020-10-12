台鐵基隆站恐遭廢　藍營「已申請路權」：率通勤族到交通部抗議

▲謝國樑呼籲不應該把台鐵基隆站廢除。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

針對交通部13號即將舉行的三縣市首長交通政策的協調會，國民黨前立委謝國樑以及基隆市議會國民黨團多位議員，12共同召開記者會指出，歡迎基隆有輕軌也歡迎中運量捷運，但是即便有了中運量捷運，也不應該把台鐵基隆站廢除。

謝國樑指出，台鐵基隆站有它一定的歷史跟文化的定位，在功能上也讓基隆能夠跟全台的城市來連結。廢除了基隆站等於將基隆市排除在全國的鐵路路網之外，這跟台北車站未來將廢除火車沒有什麼不同？交通建設應該是一項一項堆疊起來，而不是用取代式的只能二選一。

對於台鐵基隆站恐遭廢除，出席的議員共同表示，已經申請了位在北市仁愛路「交通部」的路權，如果交通部不能體察基隆民眾的心聲，罔顧基隆民眾搭乘火車的權益，那麼將在11月中，前往交通部展現基隆民眾的心聲，將真實的民意反映給交通部理解，同聲呼籲交通部及參與協調的三位縣市長，要注重基隆民眾的心聲及通勤的辛苦，體察民意從善如流，做出對基隆民眾有利的最終決定。

國民黨議員並譴責基隆唯一一席的立委蔡適應，指基隆輕軌爭議延燒將近3個多月，這一段時間以來，蔡適應完全沒有替基隆民眾發聲，讓交通部清楚了解民意走向，更不敢表達基隆民眾的立場，只是一昧的做「傳聲筒」，告訴民眾交通部會召開三縣市首長協調會議，做了決定以後會來基隆說明，這完全不是一個基隆中央民意代表應該要有的風骨跟作為。

議員張淵翔更明確指出，他幫蔡適應委員做的工作日誌，也已經空白了3個月，直到上週傳出交通部終於要召開協調會的消息後，才趕緊在立法院質詢交通部，這樣裝模作樣搭順風車的問政態度，實在讓人不敢恭維。

最後，謝國樑強調，樂見基隆未來可以有輕軌或捷運，讓民眾增加交通的選擇，但絕不能因此把台鐵基隆站廢掉，若協調會最終結論還是要把基隆火車站廢掉，那麼將號召基隆民眾前往交通部陳情，向交通部直接展現捍衛台鐵基隆站的決心。

▼交通部擬費台鐵基隆站。（圖／ETtoday資料照）