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除了拜登「我的友人還有鮑威爾將軍」　謝國樑：台灣無需押寶跟風

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▲▼謝國樑於美國留學期間，與當地政要合照。（圖／翻攝謝國樑臉書）

▲美國前國務卿鮑威爾頒贈艾森豪學人獎座給謝國樑。（圖／翻攝謝國樑臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

距離美國總統大選倒數2周，結果如何都會牽動台美中三方局勢。目前台灣政壇中，似乎呈現出民進黨押川普，國民黨押拜登的情況。不過，國民黨前立委謝國樑就提醒，無論如何台灣都須跟美國保持良好闗係，若將籌碼全押在川普身上，萬一拜登選上，台美互動將會岌岌可危。

謝國樑數月前在臉書上秀出與拜登兒子杭特的合照，並表示兩人是朋友，建議台灣交友要廣泛，未料竟遭民進黨基隆市議員張之豪痛批，這種「所有民主國家都唾棄的太子外交，免了吧！」

對此，謝國樑22日在臉書上也放上多張與外國友人的合照，其中包括美國前國務卿鮑威爾將軍，以及一位優秀的州檢察官也是麻州衆議員甘乃迪第三代的合照。

謝國樑表示，他跟美國前國務卿鮑威爾也是有交情，曾經在2014年從鮑威爾手上接獲艾森豪學人獎座，鮑威爾還鼓勵他繼續在台灣政壇上繼續努力幫艾森豪增加台美之間的影響力。

謝國樑說，在交這些朋友的時候都是以他們的專業度跟形象為主，當然主要也還是他們對台灣是否願意釋出善意，像是另外一個當年我交流過的自民黨小泉進次郎議員，目前則擔任日本環境大臣，他就對台灣也是充滿了善意，我們當然也樂意跟他交流。在國際認識的朋友，如果碰到個人行為不檢點的絕不會認同，也一定會劃清界線，跟杭特的交情也是如此，但是這跟我同情老拜登的個人理念是分開的。

謝國樑進一步指出，拜登有過兩段婚姻，他的第一段婚姻太太跟女兒車禍身亡，他有兩個兒子Beau及Hunter，而Beau前幾年因為腦癌英年早逝，讓他白髮送黑髮人。

「我對這樣子的遭遇是同情，但最主要的還是我比較認同他會用溫和一點的方式來處理國際事務，也不會將台灣跟美國拉成一個陣線，前往戰爭的邊緣。這是我個人的選擇。我當然知道拜登如果選輸了台灣媒體一定會把我笑翻了，但是我還是願意承擔。但這絕不代表我會認同最近看到的杭特的荒唐事蹟。這絕對不是我做人的風格。我的國際朋友很多，少他一個也不算少，希望大家能理解我的原則。」

謝國樑強調，他從高中、大學、碩士都是在美國念書的，所以對美國政治與文化有一點了解，對11月3日的美國總統大選有自己的看法，但不論選舉結果如何，台灣都須跟美國保持良好闗係，目前選情膠著，台灣更不應只把籌碼全押在川普身上，萬一拜登選上，台美互動不就岌岌可危？這絕非我們所樂見的。

「共和黨與民主黨，台灣都應該同時保持良好互動，無需在美國總統選舉的兩造的互相攻擊中押寶跟風，擴大激化與加碼報導，對台灣的未來只是徒增外交困擾而已。」

▼謝國樑與麻州衆議員甘乃迪第三代合影。（圖／翻攝謝國樑臉書）

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