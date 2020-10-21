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謝國樑秀照曝「和拜登兒是朋友」　談台美關係：別單邊壓寶

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謝國樑自曝，自己和美國總統候選人拜登的兒子杭特是好友。（翻攝自謝國樑臉書）

▲謝國樑自曝，自己和美國總統候選人拜登的兒子杭特是好友。（圖／翻攝自謝國樑臉書）

圖文／鏡週刊

美國大選腳步逼近，挑戰總統大位的民主黨候選人拜登（Joe Biden）與兒子杭特（Hunter Biden）兩人，被爆出和烏克蘭能源公司的醜聞，以及和中國企業關係密切等不利傳聞，讓杭特也瞬間成了國際關注焦點，最近有人就發現，前國民黨立委謝國樑今年6月時曾在臉書po出照片，表示自己和杭特維持良好有朋友關係，同時對美國大選局勢給了建議，認為台灣政府不應單邊壓寶，否則可能重蹈2016年的覆轍。

拜登的兒子杭特被美媒爆料，指控利用特權進入烏克蘭能源公司當高層，坐領高薪，拜登還施壓烏克蘭檢察官不得調查；此外，拜登父子也被指和中國企業也有密切來往，質疑關係不單純，讓杭特意外成了選戰的話題焦點。

謝國樑6月時的臉書po文表示，自己確實與杭特是朋友，是在他2014年前往美國艾森豪學人進修過程中，透過一位耶魯校友友人而認識，他2016年立委卸任後，一度前往美國想開啟電影計畫，而杭特對電影也有興趣，兩人便決定合作，不過電影最後沒拍成，但兩人的朋友關係依然存在。

謝國樑（左）自曝，自己和美國總統候選人拜登的兒子杭特（右）是好友。（翻攝自謝國樑臉書）

談到美國總統大選，謝國樑建議民進黨政府，應該保持多元彈性，不能全部壓寶在現任總統川普（Donald Trump），對於其他候選人如拜登也要有關心和接觸，否則就會重蹈2016年的情況，「據我了解當時的政府幾乎全部壓寶希拉蕊，投票結果出來後，竟然是川普當選，所有對美的關係也瞬間大幅震盪。」

謝國樑說，美國的領導人當然會以美國利益為優先，若川普當選，「他勢必會利用台灣跟中國大陸繼續博奕；然而如果是拜登當選，我可以想像這位阿伯應該會希望兩岸緩和一些，主要是不希望台灣與中國大陸有太多衝突，增添美國的麻煩，這兩者的思維其實是不太相同的。」

謝國樑坦言，據他了解，中國大陸積極與拜登維持不錯的友好關係，他擔心若台灣政府只押寶川普，如果最後是拜登當選，台灣可能會喪失優勢和先機，因此提醒蔡政府，面對國際關係應思考多元，「面對世界的千變萬化，台灣交朋友也應該廣泛多元保持彈性。」

謝國樑認為，台灣對於美國總統大選應該保持多元，不該單邊壓寶。（翻攝自謝國樑臉書）
 


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