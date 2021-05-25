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社會 社會焦點 保障人權

磁磚工輕生3次獲救！昨帶一家4口燒炭3亡　6歲女聞臭臭逃死

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲藍母聽聞噩耗悲痛欲絕。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區24日上午發生一起家庭悲劇，藍姓男子疑在住處帶著妻子及2名幼子燒炭輕生，造成3人死亡，僅剩6歲小女兒倖存。據悉，藍男先前曾多達3次輕生獲救，但都是獨自1人，未料這次帶著全家大小再次執行，最終釀成憾事。藍男的母親聞訊悲痛欲絕，對於兒子為何一再尋短不願多做透露；目前女童精神、身體狀況無恙，家暴中心與社工正介入協調其扶養權歸屬。

檢察官昨日驗屍，無明顯外傷，現場也無打鬥痕跡，排除他殺。據悉，現場沒有留下遺書，藍男領有身障手冊、患有思覺失調症，有自殺獲救紀錄，家屬對其死因無異議。

警方調查，藍男（38歲）、藍妻（39歲 )是屏東人，藍男平時在建築工地貼磁磚打散工，是家中經濟支柱，昨日上午9時許，雇主發現藍男未依約上工，撥打電話也無人接聽，驚覺情況有異，輾轉聯繫上房東，並報警處理。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲藍男帶著一家4口在住處燒炭輕生。（圖／記者白珈陽攝）

警方偕同房東到場開門後，發現藍男、妻子與長子（7歲）倒臥在房間內已經沒有意識，而6歲的小女童則躺在客廳，起初警方見到房內一角擺放炭盆，還以為一家4口皆已OHCA（沒有生命徵象），沒想到女童聽聞聲響後突然醒轉起身，現場員警見狀後嚇了一大跳，趕緊上前檢查其身體狀況，並送醫檢查，幸沒有大礙；但房內的父母、哥哥等3人經檢視後發現明顯死亡，遺體已經呈現屍僵。

據悉，藍男的雇主知道藍經濟狀況不好，若有工作都會交給藍男接，每月約領4萬元，即使最近各行業都受到疫情影響，仍有派工作給藍男，不過由於藍男家中還有2名幼子須照顧，經濟狀況仍吃緊，曾多次向雇主借錢，前後約欠了10多萬元。另外，藍男還有情緒問題，時常到醫院看身心科，也常因細故與妻子發生爭吵。

據了解，藍男的母親、胞姊住在台中，藍偶爾還會帶妻小與藍母相聚，母親、胞姊昨日接獲噩耗後雙雙趕至藍男住處，藍母見孫兒屍首悲痛不已，情緒無法安定，由胞姊至派出所製作筆錄。胞姊指出，藍疑因情緒不穩，第一次輕生是在當兵時獲救，過了2、3年後，再度發生2次類似的事情。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲藍母見孫兒遺體悲痛不已。（圖／記者白珈陽攝）

唯一倖存的6歲女童，昨緊急送醫後無大礙，精神、身體狀況都算良好，社工則到院詢問藍母有無意願扶養女童，藍母稱願意，惟家暴中心認為也須詢問女童的外祖父母之意願，目前正在協調中。藍家一家3口遺體昨日送至台中殯儀館，後續將由社會局協助辦理後事。

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