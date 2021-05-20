北市2男女陳屍報廢車...手機最後對話曝光！她冷回一句悲劇了

▲2名男女相約輕生，男子父親表示兒子無業，平常還跟地下錢莊借錢。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市一處資源回收場人員，在18日上午9時許，於1輛報廢廂型車內發現2名男女燒炭輕生的遺體，警方通知家屬，雙方父親均不認識對方，且男子父親表示「兒子畢業後就沒工作，還跟錢莊借錢」，另外女子家屬則說「女兒志願役半途退伍，曾經多次輕生未果」，警方檢視雙方手機，發現2人早就預謀一起輕生。

警方調查，25歲的陳姓男子以及洪姓女子，17日凌晨0時許騎車跑到濱江街一處資源回收場，找了1輛報廢廂型車燒炭輕生，回收場工作人員直到18日上午9時許才發現，緊急通知警方到場處理，員警到場發現2人已經死亡多時，隨即通知家屬。

陳姓男子的父親到派出所後表示，陳男從大學畢業後都沒有工作，平時都跟家裡拿錢度日，甚至還染上向地下錢莊借款的惡習，最後還不出來都是由父親出面解決；父親表示，兒子在外恐怕積欠數萬元債務，警方也在陳的包包內找到一張2萬元的債務合約。

洪女的家屬獲悉後也趕往派出所，家屬表示，洪女原本是擔服志願役，但沒多久就申請退伍，平時也都沒甚麼在連絡，只有沒錢的時候才會回家伸手要錢，且洪女曾經2度想要輕生，曾經跳海輕生獲救後，又跑去燒炭均未果，沒想到這次真的走了。

警方最後在車內找到2人手機，查看後發現雙方對話早就相約一起輕生，男子還跟女子說「活下去也無法改變什麼」，洪女僅回「那就自殺吧」，最後2人相約前往回收場，在報廢的廂型車內結束2人的生命。

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