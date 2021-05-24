台中麻將館偷營業　7人聚集狡辯「只是聊天」最高可罰30萬元　

記者白珈陽／台中報導

中央疫情指揮中心日前宣布全國三級警戒，為加強防疫，特種娛樂行業也必須暫停營業，不過23日霧峰警分局執行複查時，在大里國光路二段發現一間麻將休閒館開啟大半鐵捲門營業，入內察看時驚見裡頭有7人聚集，不禁脫口而出「哇怎麼這麼多人…」，其中坐在麻將桌前的4人雖狡辯只是在聊天，但桌上的撲克牌卻是鐵錚錚的證據，警方將依法函送主管機關裁罰，最高可罰30萬元，再犯者將強制斷水斷電。

▲賭客狡辯只是在聊天。（圖／記者白珈陽翻攝）

疫情嚴峻，台中市政府依中央指示，全市23大場所自15日起暫停營業，霧峰警分局為防業者假關門、偷營業，每日均派員加強巡邏，也成立複查小組不定時針對停業場所實施複查。

昨日下午5時複查小組執行勤務時，於大里區國光路二段，發現一間麻將休閒館鐵捲門開啟大半，店家燈光閃爍，立即入店察看，發現裡頭包含負責人在內共有7人，其中4人坐在麻將桌前把玩撲克牌，警方現場開立紀錄表，並依傳染病防治法移送主管機關裁處6萬至30萬元。

▲警方赫見麻將館裡有7人聚集。（圖／記者白珈陽翻攝）

霧峰警分局長陳家銘表示，這段期間將加強各特種娛樂場所稽查，包括視聽歌唱業、三溫暖、舞場業、舞廳業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、夜店業、飲酒店業、資訊休閒業、電子遊戲場業、指壓按摩場所、休閒麻將館、夜總會、俱樂部、錄影節目帶播映場所（MTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心）、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所及其他類似場所等23大場所自15日起暫停營業。

陳家銘說，若相關場所仍在營業，將依法移請市政府相關目的事業主管機關開罰，最高可依違反《傳染病防治法》處以30萬元罰鍰，再犯者將報請強制斷水斷電，警方表示將持續執行此稽查勤務，同時呼籲店家勿心存僥倖以身試法，若民眾發現業者違規營業，亦可主動檢舉，達全民共同抗疫目標。

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