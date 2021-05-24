大里一家4口燒炭3死！6歲女童喊「房間臭臭」　半夜跑客廳躲死劫

▲台中大里一處社區大樓今早傳出一家4口燒炭釀3死。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市大里區中山路一處社區大樓今（24日）早傳出輕生悲劇，警消上午9時52分接獲通報，指稱該社區有住戶失聯、急需救援，到場開門後發現，屋主藍姓男子（38歲）、張姓妻子（39歲）以及7歲的小男童均因燒炭輕生明顯死亡，一家4口只剩下6歲的小女童倖存；女童第一時間還稱，因為房間「臭臭的」，所以跑到客廳睡，因而躲過死劫。

警方初步調查，藍男平時在建築工地打零工，收入不穩定，因家裡還有7歲、6歲等兩個幼童，因此經濟相當拮据，且藍男還有情緒問題，時常到醫院看身心科，也常因細故與妻子發生爭吵。今上午9時許，雇主發現藍男未依約上工，撥打電話也無人接聽，驚覺情況有異，輾轉聯繫上房東，並報警處理。

警方偕同房東到場開門後，發現藍男、妻子與長子倒臥在房間內已經沒有意識，而6歲的小女童則躺在客廳，起初警方見到房內一角擺放炭盆，還以為一家4口皆已OHCA（沒有生命徵象），沒想到女童聽聞聲響後突然醒轉起身，現場員警見狀後嚇了一大跳，趕緊上前檢查其身體狀況，並送醫檢查，幸沒有大礙；但房內的父母、哥哥等3人經檢視後發現明顯死亡，且遺體已經呈現屍僵。

小女童醒轉後見到家裡出現大批員警，第一時間還懵懵懂懂地告訴警方，昨夜原本與家人睡在同一間房內，但半夜聞到「臭臭的」，所以睡到一半才會起身跑到客廳睡，沒想到因此躲過死劫。

據了解，藍姓一家人在此租屋已有多年，昨夜案發前鄰居還稱曾聽聞藍男與妻子爆發激烈爭吵，懷疑可能因此想不開才會走上絕路；但確切輕生原因為何，目前警方還要進一步深入調查釐清。

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