林瑋豐自導自演帶風向　許智傑緩頰：給年輕人一個機會吧

▲林瑋豐24日晚間在臉書發文致歉。（圖／翻攝自Facebook）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委王定宇24日指控，PTT八卦板協助大陸打認知作戰，甚至抹黑「衛福部疾管家」，事後卻遭起底是親綠寫手林瑋豐「自導自演」，林瑋豐事後也在臉書發文致歉。對此，民進黨立委許智傑25日緩頰，知錯能改、善莫大焉，應該給年輕人一個機會。

王定宇24日在臉書爆料，指控中國採取「認知作戰」滲透PTT，偽造疾管署「疾管家」的假對話，鼓吹網友攻擊，八卦板版主也立刻做出回應配合，「相信政府、相信黨絕對不會冤枉任何一個好人，也不會放過隨便一個造謠五毛」。

對此，林瑋豐24日晚間在臉書發文，表示不少友人來訊或直接留言指責，個人虛心接受一切批評，沒有反駁及怨言，自己也會暫停所有PTT及臉書發文活動，對不妥的網路發言深自反省。

王定宇25日上午則發出聲明，強調用「反串」來突顯問題，確實不可取，該怎麼辦就怎麼辦。

不過，許智傑表示，林瑋豐已經道歉了，而且暫停PTT和臉書的發文，知錯能改、善莫大焉，「我想我們也給年輕人一個機會吧」。

王定宇強調，面對這類「認知作戰」攻擊，不分朝野政黨，應該是要求查出真實的攻擊者，不是用「反串」個案的煙霧，去掩蓋真實的威脅，更不該利用事件搞政治鬥爭。