快訊／林瑋豐反串認知作戰抹黑「疾管家」　王定宇回應了

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

親綠寫手林瑋豐24日在臉書指控，PTT八卦板協助大陸打認知作戰，甚至抹黑「衛福部疾管家」，引來民進黨立委王定宇等人發文痛批，經追查卻發現整起事件是由林瑋豐一手操作。對此，民進黨立委王定宇25日表示，用「反串」來突顯問題，確實不可取，該怎麼辦就怎麼辦。

王定宇24日在臉書爆料，指控中國採取「認知作戰」滲透PTT，偽造疾管署「疾管家」的假對話，鼓吹網友攻擊，八卦板版主也立刻做出回應配合，「相信政府、相信黨絕對不會冤枉任何一個好人，也不會放過隨便一個造謠五毛」。

對於親綠寫手如今被抓包是自導自演，王定宇25日上午也做出回應，他表示，用「反串」來突顯問題，確實不可取，該怎麼辦就怎麼辦。

王定宇指出，除了這個「反串」之外，還有惡意山寨「疾管家」、「自由電子報」等重要平台，然後再透過這些被山寨的平台丟出「惡意假訊息」，進而在各個社群平台發動假消息攻擊，企圖混亂台灣防疫腳步，甚至發動退訂正版疾管家，這些事情都是真實存在的。

王定宇再指，甚至再運用擴大這個「反串」事件，企圖掩蓋住某些確實的攻擊，背後推波助瀾的某些組織性帳號，也有很清楚的脈絡，「這些也應該是該怎麼辦就怎麼辦」。

王定宇認為，指揮中心「疾管家」的使用者即將達到800萬人，這是台灣防疫非常重要的資訊平台，也是這波攻擊的主要對象。

王定宇也說，其他還包括用山寨台灣媒體電子報發佈台灣因疫死亡2萬人假消息、惡意散播假的確診個案足跡、惡意散播國家重要人物確診假消息、假造醫療紀錄、冒充防疫醫師散播謠言等具體案件。面對這類「認知作戰」攻擊，不分朝野政黨，應該是要求查出真實的攻擊者，不是用「反串」個案的煙霧，去掩蓋真實的威脅，更不該利用事件搞政治鬥爭。