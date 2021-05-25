台南移民署響應「簡訊實聯制」　5秒完成程序好便利

▲台南市專勤隊聯合在地警政與勞政單位，前往外籍人士工作及居留處所宣導，發放多國語言版本QR CODE宣導單，便利外籍人士瞭解防疫相關內容。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應新冠肺炎疫情急速升溫，移民署為防堵疫情擴散，實施「安心採檢防疫專案」，台南市專勤隊聯合在地警政與勞政單位，前往外籍人士工作及居留處所，如東南亞雜貨商店、藥局、公園、移工宿舍、天主堂及清真寺等地，逐一向外籍人士等進行宣導，發放多國語言版本QR CODE宣導單，便利外籍人士瞭解內容。

台南市專勤隊並於社群網絡發送訊息，鼓勵於4月21日之後，曾出入「萬華」或周邊地區的外來人口，不論是合法或失聯移工、逾期者，若有疑似染疫症狀，即日起至6月8日（視情況由中央流行疫情指揮中心延長）儘速出面接受採檢，採取「不收費、不通報、不查處」，並宣導手機下載「台灣社交距離APP」，透過科技輔助疫調效率，減少疫情擴散。

此外，台南市專勤隊響應行政院推出「簡訊實聯制」，洽公民眾只須5秒即可完成，減少紙筆接觸。並會同相關單位前往卡拉OK店、小吃部及練歌場等營業場所稽查是否違規營業，同步宣導正確防疫措施，提醒戴口罩、勤洗手、量體溫及保持社交距離，做好自我健康監測，避免群聚及參加不必要的活動。

台南市專勤隊隊長李建雄表示，疫情升溫的同時，更需要大家齊心協力共同遵守防疫措施，自我約束，呼籲外來人口如有疑似染疫等不適症狀，儘速出面接受採檢或就醫，洽詢電話可撥打防疫專線1922，或台南市專勤隊電話06-5813019。

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